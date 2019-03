'Effecten van EV-subsidie niet goed doorgerekend'

Follow The Money (FTM) komt vandaag met een uiterst sappig verhaal over de fiscale stimuleringsmaatregelen voor elektrische auto’s. Die zouden de overheid veel meer geld hebben gekost dan gedacht, waarbij de vraag is of dat ‘foutje’ in de doorrekening echt een foutje was.

Robert Kok van Revnext, een consultancybureau dat verantwoordelijk is voor meer autogerelateerde berekeningen voor de overheid, is de bedenker van het rekenmodel dat wordt gebruikt om de effecten van EV-subsidies te voorspellen. Het bedrijf lijkt de effecten van de geplande subsidies enorm te hebben onderschat. In 2018 zijn er maar liefst 120 procent meer EV’s verkocht dan de rekenmeesters voorspelden, waardoor de overheid zo’n 200 miljoen méér misliep dan voorspeld. Het proces is bovendien nog gaande, schrijft FTM, want hetzelfde rekenmodel speelt nog steeds een grote rol bij de doorrekening van mobiliteitsplannen in het Klimaatakkoord. Ook rijden er nog heel veel auto’s rond die nog jaren van de maatregelen van vorig jaar profiteren, waardoor het bedrag de komende jaren zeker nog verder zal oplopen.

9 ton

Aan de basis van de doorrekening van de effecten op de stimuleringsmaatregelen voor EV’s ligt een rekenmodel waarvoor de overheid ongeveer 900.000 euro betaalde. Het model blijkt geen uitblinker in helderheid. Kok heeft de toegang tot het model zelf in handen en volgens FTM weet niemand buiten het bureau hoe de berekeningen precies tot stand zijn gekomen. Wel zou duidelijk zijn dat bepaalde gedragseffecten niet of niet voldoende zijn meegenomen bij de berekeningen.

Tesla

Het verhaal wordt pas echt sappig als blijkt dat niet alleen de overheid, maar ook Tesla een grote klant is van consultant Kok. Het zal niemand verbazen dat het automerk uit Californië als geen ander geprofiteerd heeft van de maatregelen die nu ter discussie staan. Tesla zou in Nederland voor ongeveer een miljard dollar aan auto’s hebben weggezet, een omzet die uiteraard grotendeels te danken is aan de door Kok voorgerekende stimuleringsmaatregelen.

Dat roept vragen op, maar volgens Kok is er niets aan de hand. Revnext laat aan FTM weten dat het onafhankelijkheid hoog in het vaandel heeft en geen enkel financieel belang heeft bij ‘Tesla of vergelijkbare ondernemingen’. FTM stelt daar tegenover dat het Ministerie van Financiën en het Planbureau voor de Leefomgeving het hele beleid hebben gebaseerd op de berekeningen van één persoon, wat sowieso niet zo’n goed idee lijkt.