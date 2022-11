Rolls Royce gaat voor volledig elektrisch en rap ook. In 2030 moeten alle modellen van het merk elektrisch zijn, waarmee de Engelsen dus wereldwijd gaan voorlopen op strenge Europese wetgeving. Enkele weken geleden kregen we hun eerste EV te zien: de Spectre. Een coupé die dient als spirituele opvolger van de Phantom Coupé. En dus niet als opvolger van de Wraith, zo wordt nogmaals benadrukt als we met enkele mensen van de fabriek over de auto praten. “Als je kijkt naar het formaat is het duidelijk dat dit Phantom-gebied is. Dat moet ook de aanwezigheid van de auto zijn. Ook al is wel een ander type auto.” Op een aparte opvolger van de Wraith, wat de facto een Ghost-coupé was, hoeven we echter niet te rekenen. Ondanks het feit dat er inmiddels al een tijdje een nieuwe Ghost is. “De Spectre is geen Phantom en geen Wraith. Het is een ander soort coupé. En één coupé is wat ons betreft genoeg in het gamma.” Als we wat doorvragen is ook duidelijk dat men het huidige gamma verder toereikend vindt, wat zou betekenen dat we in 2030 elektrische opvolgers hebben van de Phantom, de Ghost en de SUV Cullinan. Al dan niet met een cabrio-versie van de Spectre erbij.

De Spectre zelf valt op door details die we voorheen niet eerder zagen bij Rolls Royce. Denk aan de kleine voorspoiler, de diffuser en de sideskirts. En dit is niet zonder reden. “De wettelijk eisen aan auto’s geven je bepaalde kaders waar je als designer rekening mee moet houden”, zegt Jan Rosenthal, Hoofd van Exterior Design van Rolls Royce in gesprek met AutoWeek. “Vooral in China zijn er tegenwoordig strenge eisen voor de aerodynamische waarden van een elektrische auto’s. En dus zie je zaken als de splitter en de diffuser. Maar kijk ook naar de achterlichten die uitsteken. Ik gebruik ze voor de luchtgeleiding, terwijl ze designtechnisch ook dienen als eilanden in een zee. Ik ben erg trots op dit detail.” Rosenthal heeft ook niet het gevoel dat hij offers heeft moeten maken vanwege die wettelijk eisen, integendeel. “Nee, ik heb nu dingen kunnen doen met de auto die ik er anders wellicht niet doorheen had gekregen. Now it looks cool!” Het verklaart waarom hij de sideskirts zelfs extra heeft benadrukt met een chromen strip. “Ik wilde dat hij zichtbaar was. Ik wil dat je meteen ziet dat het een elektrische auto is. Dat moet het uitstralen, alsof je het elektrische platform kunt zien liggen.” Of ook andere toekomstige Rolls Royces dit soort aerodynamische zaken krijgen is voor hem geen lastige vraag. “Die wettelijke eisen gelden ook in de toekomst. Dus reken er maar op.”

Lees een uitgebreid verhaal over de Spectre en de toekomst van Rolls Royce in GTO 1, die in Februari uitkomt.