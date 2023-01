Duitse milieuminister wil E10-benzine verbieden

E10, de benzine die met maximaal 10 procent is aangelengd met biobrandstof, moet mogelijk per 2030 het veld ruimen in Duitsland. De reden: de Duitse minister van Milieu wil dat alle gewassen enkel voor voedselvoorziening worden gebruikt.

De afgelopen tien jaar is E10-benzine, waarbij tot 10 procent bio-ethanol is toegevoegd, uitgegroeid tot een waar begrip. Tien jaar geleden kon je het in Duisland en Frankrijk al krijgen, uiteindelijk werd het in 2019 ook gemeengoed in Nederland toen de EU de verkoop van E10 verplichtte. Voordelen van E10 zijn dat het de CO2-uitstoot vermindert en dat er minder olie nodig is bij de productie. Wie liever bij het oude blijft, of wie een auto rijdt die simpelweg niet tegen E10 kan, kan nog E5 (Euro 98) tanken. Er is in de loop der jaren regelmatig kritiek geweest op E10 omdat het slechter zou zijn voor motoren. Nu komt er echter kritiek uit enigszins onverwachte hoek: de Duitse minister van Milieu, Steffi Lemke van de Groenen, wil van E10 af.

Lemke werkt volgens de Frankfurter Allgemeine aan een wetsvoorstel dat per 2030 E10-benzine effectief verbiedt, omdat dan kort gezegd de volledige voedselproductie bestemd moet zijn voor voedselvoorziening. Bio-ethanol wordt voornamelijk gemaakt van suikerriet en maïs, maar dat kan dan dus niet meer. Het argument is dat de voedselbeschikbaarheid hierdoor verbetert, voedselprijzen verminderen en de verbouwing van gewassen minder effect heeft op het milieu. Kritiek is er uiteraard ook, onder meer vanuit het Duitse ministerie van Transport, want E10 heeft immers een gunstig effect, omdat het tot minder CO2-uitstoot door het wegverkeer leidt. Volgens Lemke zou de olie-industrie tegen 2030 al verplicht zijn op andere manieren de CO2-uitstoot te verminderen. De ADAC, het Duitse equivalent van de ANWB, waarschuwt dat het afschaffen van bio-ethanol in benzine leidt tot hogere brandstofprijzen.