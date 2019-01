DS: ‘acceptatie gaat tijd kosten’

“Onze belangrijkste taak is op dit moment om ervoor te zorgen dat mensen DS kennen en begrijpen”, stelt DS-CEO Yves Bonnefont op de vraag hoe hij ervoor gaat zorgen dat DS in één adem wordt genoemd met merken als BMW en Mercedes-Benz. Dat gaat tijd kosten, realiseert ook Bonnefont zich: “Kijk bijvoorbeeld naar Lexus en Infiniti. Die merken worden nu nog steeds als ‘nieuw’ beschouwd, terwijl ze allebei al dertig jaar onder ons zijn. Natuurlijk doen we onze uiterste best om meteen volop mee te doen, maar tegelijkertijd weten we gewoon dat het twintig jaar gaat duren voordat DS z’n plekje verworven heeft.”

Daarbij heeft DS naar eigen zeggen niet een specifiek merk op de korrel als ultieme concurrent. “Die vraag was erg belangrijk toen eenmaal besloten was dat DS als separaat merk zou verdergaan, maar het heeft geen zin om te doen wat anderen al doen.”

Een belangrijk verschil met Lexus en Infiniti is dat die merken allebei vanuit de VS begonnen met het veroveren van de markt, terwijl DS vooralsnog geen concrete plannen heeft om de Amerikaanse markt te betreden. “PSA is al heel lang niet meer actief op de Amerikaanse markt, dus we zijn van mening dat we eerst opnieuw de aansluiting met de Amerikaanse koper moeten vinden voordat we daar weer auto’s kunnen verkopen. Daarom zijn we als groep begonnen met het aanbieden van mobiliteitsdiensten.”

Na die ‘proefperiode’ wil PSA wel degelijk auto’s gaan verkopen in de VS, maar net als zijn collega’s van andere merken kan Bonnefont nog niet zeggen welk merk daar het voortouw zal nemen. “DS heeft echter zeker de ambitie om een wereldmerk te zijn”, stelt de Franse CEO.