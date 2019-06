DS 8 mogelijk te zien

DS belooft een bijzondere stap te zetten, want na twee cross-overs, uit een mateloos populair segment, wordt de DS 8 een ruime sedan. Dat is zoals we ondertussen we kunnen constateren een beduidend minder populair segment anno 2019. Daar moet een kanttekening bij worden gezet, want dat is vooral in ons werelddeel het geval. In China gaan sedans nog als warme broodjes over de toonbank. Het is dan ook die markt waarop DS zijn pijlen vooral richt met de DS 8.

De nieuwe foto lijkt een schets te zijn uit een presentatie. We doken de foto op via de Franse Worldscoop-blog. De neus van de nieuwe 8 is onmiskenbaar een DS-front door de brede grille met typerende indeling en de naar beneden uitlopende koplampen. Wat ons alleen een beetje doet twijfelen is de achterkant op de foto: die heeft wel heel veel 508 (L)-invloeden. Zo is de achterste zijruitenpartij identiek hetzelfde en lijkt de kont op precies dezelfde manier af te lopen.

Naar verluidt moeten we toto minstens het einde van het jaar op de onthulling wachten. De Guangzhou Motor Show (22 november - 1 december) wordt als mogelijke plek van de wereldpremière geopperd.