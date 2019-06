Peugeot presenteert nieuwe 2008

Met een kersverse Peugeot 208 in het gamma moet ook SUV-broer 2008 eraan geloven. De geheel nieuwe generatie is er net als de 208 meteen als EV.

Het nieuwe CMP-platform wordt in rap tempo uitgerold over de merken van PSA. Het begon met de DS 3 Crossback, toen kwam de 208, onlangs kregen we de Opel Corsa te zien en nu is er de Peugeot 2008. Die volgt de gelijknamige compacte cross-over op die in 2013 op de markt verscheen, maar is wel een stuk langer dan dat model. Onder meer dankzij 14 centimeter extra lengte stelt Peugeot dat het model nu aan de bovenkant van het B-segment opereert, waar de huidige 2008 juist een beetje onderin deze klasse rondwaart. In totaal meet de nieuwkomer 4,30 meter in lengte, bij een wielbasis van 2,60 meter en een dak dat juist 2 cm lager ligt dan de wat vreemd vormgegeven bovenzijde van de bekende 2008.

Vouwen en vlakken

Designtechnisch past de 2008 met z’n opvallende lichtunits uitstekend bij de 508 en 208, maar tegelijkertijd kiest de auto z’n eigen weg. De vele opvallende vouwen en platte vlakken zorgen ervoor dat de nieuwkomer eenvoudig te onderscheiden is van z’n merkgenoten. In de video, die ook zojuist online is verschenen, laat het koetswerk zich tot in het kleinste detail bewonderen.

Het interieur is dankzij de eigenwijze i-Cockpit-indeling helemaal Peugeot en leent veel elementen van de 208. Het opvallendste voorbeeld is zonder twijfel het bijzondere 3D-instrumentarium, waarbij een deel van de informatie enkele centimeters voor het eigenlijke scherm wordt geprojecteerd. Ook de bekende tuimelschakelaars en het kleine stuurtje zijn van de partij. Het digitale instrumentencluster en het 10-inch touchscreen zijn present vanaf het tweede uitrustingsniveau. De basisversie krijgt een analoog instrumentarium, een 7-inch scherm en een conventionele, manuele handrem mee.

De toegenomen lengte levert niet alleen een gestrekt koetswerk, maar gelukkig ook veel interieurruimte op. De ruimte op de achterbank is voor een auto in dit segment goed voor elkaar en ook de bagageruimte, die bij alle motorvarianten 434 liter kan verstouwen, is niets om zich voor te schamen.

Elektrisch

De nieuwe Peugeot-SUV staat net als de DS 3 Crossback, net onthulde Corsa en de nieuwe 208 op het CMP-platform van PSA. Dat betekent dat de auto geschikt is voor een elektrische aandrijflijn en Peugeot kiest er opnieuw voor om die optie meteen te presenteren. De e-2008 wordt net als de elektrische varianten van DS, Opel en de 208 voorzien van een 136 pk sterke elektromotor die z’n energie krijgt uit een accupakket van 50 kWh. In dit geval levert dat een theoretische actieradius op van 310 km. Wie het nog niet ziet zitten om over te stappen op een EV, kan bij de 1.2 PureTech-benzinemotor kiezen uit 100, 130 of 155 pk. Dieselen kan ook, dankzij een 1.5 BlueHDi met 100 of 130 pk. De nieuwe 2008 staat begin 2020 in de showrooms, de e-2008 volgt enige maanden later.