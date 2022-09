Dit zijn de juweeltjes van Jaguar Land Rover Classic Works

Er zijn maar weinig automerken die zo fanatiek met hun ‘heritage’ bezig zijn als Jaguar en Land Rover. Wij namen een kijkje in de werkplaats van JLR Classic Works in Coventry en werden daarna in één moeite door naar de schatkamer geloodst.

Onlangs mochten we op de testbaan van Jaguar kennismaken met een aantal auto’s uit de zogenoemde Continuation Series: op basis van ­overgebleven chassisnummers en nieuw ­gefabriceerde onderdelen worden C-, D- en E-types gebouwd die nauwelijks van de ­originelen uit de jaren 50 en 60 zijn te ­onderscheiden.

XJ220 voor beurtjes

Na afloop was er nog wat tijd over om te kijken hoe een klein half uurtje verderop, bij Classic Works in ­Coventry, tientallen klassiekers en young­timers worden onderhouden, gerepareerd of gerestaureerd in een gigantische, 14.000 vierkante meter grote hal met niet minder dan 54 bruggen. We treffen er Jaguars, Land Rovers en Range Rovers van allerlei pluimage aan; van XJ220’s waarvan ‘even’ de twinturbo-V6 wordt gedemonteerd voor een beurtje, tot decennia oude Land Rovers die ogenschijnlijk in staat van ontbinding zijn. Hier worden ze met geduld, kunde (en geld) weer opgelapt. Alsof deze rondleiding nog niet indrukwekkend genoeg is, worden we na afloop nog even mee naar achteren genomen om via een anoniem deurtje te ­belanden in een ware schatkamer. Hier staan de auto’s rijen dik geparkeerd en tot driehoog opgestapeld, en we komen ogen en tijd te kort om de ruim vierhonderd ­klassiekers, youngtimers, filmauto’s, ­concept-cars, one-offs en andere rariteiten in ons op te nemen. We gaan desondanks een poging doen. Geniet mee!

Dat zie je niet elke dag: een XJ220 die een beurtje krijgt.

Waar gehakt wordt, vallen spaanders; de C-X75 kreeg flink op zijn donder in de James Bond-film Spectre uit 2015.

Een naar (beter dan) nieuwstaat teruggebrachte Land Rover Series 1, met daarnaast het chassis van eentje in aanbouw.

Een Jaguar XK 140 met een koetswerk van Michelotti staat te wachten op een nieuwe laklaag. Het streven van JLR is om van elk model Jaguar, Land Rover en Range Rover dat ooit is gebouwd een exemplaar in de collectie op te nemen. Ook van de voorloper van Jaguar, SS (Swallow Sidecar), zijn modellen present.

Range Rovers van verschillende generaties, inclusief gecamoufleerde prototypes. De lichtblauwe op de voorgrond heet Velar, het is een van de 26 voorseriemodellen die deze naam kregen.

Prototype nummer 7 was een van de drie auto’s die in 1948 op de AutoRAI in Amsterdam stonden. Het was het werelddebuut van de Land Rover. De auto was heel lang zoek, werd in 2016 ­ergens in een veld ­teruggevonden en door JLR Classic Works volledig in oude glorie hersteld.