Dit zijn de meest gezochte occasions van 2019

De tijd van terugblikken op het (bijna) voorbije jaar is weer aangebroken en dus is het ook leuk om eens te onderzoeken welke occasions het populairst waren in 2019. Uit cijfers van AutoScout24 blijkt dat er in Nederland vooral naar een gebruikte Volkswagen Golf werd gezocht.

Het mag Tesla dan gelukt zijn om als grote verkoopknaller uit de bus te komen dit jaar, het is toch weer Volkswagen dat de kroon spant op de occasionmarkt. Geen model werd zo vaak opgezocht als de Volkswagen Golf. Niet alleen in Nederland, maar ook in onze buurlanden én gemiddeld genomen ook in de hele EU. Of de zoeker uiteindelijk ook een Golf heeft aangeschaft, is een tweede. Er werd in ieder geval het vaakst naar advertenties van een Golf gekeken. De gemiddelde vraagprijs van de gezochte Golfjes (in Nederland) bedroeg € 14.367.

Kijken we naar de rest van de top vijf, dan zien we dat auto's van de Volkswagen Group hier in de smaak vallen. Op plaats twee staat de Volkswagen Polo (gemiddelde vraagprijs: € 11.229), gevolgd door de Audi A3 (€ 18.286) en de Audi A4 (€ 18.507). Op de vijfde stek komt Ford met de Focus. De BMW 3-serie (specifiek de 320), Opel Astra, Opel Corsa, Renault Clio en Audi A6 maken de zoek-top-10 compleet. Overigens is de Corsa met een gemiddelde prijs van € 7.400 de goedkoopste auto in de zoekopdrachten.

Bij een blik over de grens valt op dat in Oostenrijk niet de VW Golf, maar de Audi A4 het populairst is. Verder zijn de Italianen nog altijd gek op de Fiat Panda, die staat daar op nummer vier. In Duitsland bestaat de top 10 enkel uit Duitse auto's, op de Ford Focus na. Datzelfde geldt voor de top 10 van de hele EU, waarin de Focus (ondanks de Duitse herkomst officieel Amerikaans) de enige niet-Duitser is. In België wordt de hele top 10 zelfs gevormd door auto's uit de Bondsrepubliek.