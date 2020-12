Dit lees je in AutoWeek 50

AutoWeek 50 ligt vanaf morgen in de winkels, tijd om door te nemen wat je deze week kunt verwachten in ons bomvolle magazine.

Er is veel Toyota-nieuws deze week en dat treft, want in AutoWeek 50 lees je hoe de nieuwe Mirai bevalt. Een auto die met z'n brandstofcel nog steeds tot een selecte club behoort, maar wel een stuk toegankelijker is geworden. Een nóg toegankelijkere elektrische auto is de nieuwe Citroën C4. Hoewel-ie in zekere zin de geestelijk opvolger van C4 Cactus is, is de nadruk nog meer op comfort komen te liggen én is de elektrische aandrijflijn natuurlijk nieuw. Een gouden greep van de Fransen?

Denk maar niet dat alle aandacht in AutoWeek 50 uitgaat naar volledig elektrische auto's, want er komen ook twee enorme beulen van SUV's aan bod die het gros van hun vermogen nog gewoon uit brandstofmotoren halen. De Audi Q7 55 TFSI e quattro en Range Rover Sport P400e krijgen daarbij wel ondersteuning van een elektromotor en dat zorgt ervoor dat ze toch ook wel weer behoorlijk van deze tijd zijn. Tijd om eens te kijken of de Britten of de Duitsers hun huiswerk wat dat betreft het best hebben gedaan.

Wie zegt dat je oude en nieuwe auto's niet in een dubbeltest tegenover elkaar kunt zetten? Twee sportieve Fords uit compleet verschillende tijden bieden een mooi beeld van hoe de ontwikkeling op sportief gebied bij het merk is verlopen. Een dikke middenklasser en een B-segmenter uit compleet verschillende tijden hebben stiekem nog meer gemeen dan je zou denken. In een andere dubbeltest richten we ons nog wat meer op vervlogen tijden. De Audi Cabriolet en Saab 900 Cabriolet kunnen op hun oude dag nog op behoorlijk wat liefde rekenen, zeker van hun eigenaren. Die willen er namelijk nooit meer vanaf.

Tenslotte is het deze week tijd voor misschien wel het leukste onderdeel van de Barrelbrigade; de 'monstertocht'. Nic, Stéphan en Frank hebben een ambitieus reisdoel gesteld: Polen. Vanwege de huidige situatie in de wereld én vanwege de uitdaging die zo'n reis meebrengt voor de barrels, is het maar goed dat Polen een stuk dichterbij ligt dan je zou denken!

Dit en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek, die deze week vanaf woensdag in de winkels ligt.