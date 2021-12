Dit lees je in AutoWeek 49

AutoWeek 49 ligt vanaf morgen in de winkels of valt deze week op je deurmat. Deze week zetten we onder meer een nieuwe en gebruikte elektrische auto naast elkaar die ongeveer hetzelfde kosten. Ook rijden we de guitige Citroën Ami en hebben we een pick-up met Dodge Viper-motor op de rollenbank.

Eén van de bezwaren die mensen tegen elektrisch rijden hebben, is de aanschafprijs. En laten we wel wezen: een EV is niet goedkoop. Maar daar brengt Dacia nu verandering in met de guitige en voordelige Spring. Ondertussen druppelen de gebruikte elektrische auto’s in de markt en kun je voor de prijs van de Roemeen met stekker bijvoorbeeld een oplaadbare Volkswagen Golf kopen. Of is dat appels met peren vergelijken?

Mercedes-Benz trok de nieuwe C-klasse Estate ook weer een All-Terrain-pak aan. Een C voor de avontuurlijker ingestelde bestuurder. Dankzij de vierwielaandrijving en de grotere bodemspeling kun je goed uit de voeten buiten de gebaande paden. Niet dat iemand dat met deze auto gaat doen, natuurlijk, maar toch zien we uiteraard graag eens wat-ie kan!

Een auto die zich op een heel andere manier moet zien te bewijzen, is de nieuwe Citroën Ami. Nuchter beschouwd kun je niet zo heel veel met de Citroën Ami en het is nog maar de vraag of dit elektrische doosje naar Nederland komt. Toch heeft hij een enorme aantrekkingskracht. Je wilt ‘m gewoon hebben! Kortom, relevant of niet, hiermee rijden we graag een rondje om de kerk in Montsoult nabij Parijs.

De Toyota Yaris Cross die we al even als duurtester in onze garage hebben staan is niet de eerste compacte cross-over van het merk. Zijn spirituele voorganger, de Urban Cruiser, is alleen wel wat weggezakt in het collectief geheugen. Leuk dus er weer eens eentje tevoorschijn te toveren en om te kijken of de aanpak van Toyota deze keer wezenlijk anders is dan destijds.

We blijven nog even bij hoogpotige modellen, want we reden namelijk ook met de splinternieuwe Volkswagen Taigo. Alhoewel, splinternieuw, plat gezegd is het natuurlijk een T-Cross met een schuiner aflopende daklijn en nog wat andere uiterlijke veranderingen. Eens kijken waar de meerwaarde 'm in zit.

Zoals gewoonlijk is er ook weer volop aandacht voor oudere auto's. Zo vind je in AutoWeek 49 een leuke reportage over een elektrische Trabant en mag in Klokje Rond een Honda Civic uit 2006 met ruim 4 ton op de teller aantonen of er nog meer in zit. De absolute knaller is echter de auto die deze week op de rollenbank staat. Dat is namelijk een Dodge Ram SRT-10. Jawel, een pick-up met de V10 die ook in de Viper lag in zijn neus. Op papier levert-ie ruim 500 pk. Op papier ...

