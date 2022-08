Dit lees je in AutoWeek 31

AutoWeek 31 kun je vanaf woensdag kopen in de winkel of deze week bij je in de brievenbus verwachten. Deze week trappen we af met een nieuw seizoen van de Barrelbrigade. Ook rijden we de beresterke Kia EV6 GT en treffen we een klassieke Alfa Romeo Giulia met een bijzonder blok erin.

Je ziet ze hierboven al: de barrels van 2022! Dit jaar gaan Frank Jacobs, Marco Gorter en Michiel Willebrands de strijd aan met elkaar, met respectievelijk een Renault Mégane Cabriolet, Jaguar X-Type en Opel Astra. We pakken het qua budget deze keer iets anders aan met de Barrelbrigade dan gewoonlijk. Zo kon er een flinke klap meer uitgegeven worden aan het duurste barrel, maar of dat ook de beste is?

Wordt er dan ook nog nieuw spul getest? Uiteraard! Wat dacht je van de Kia EV6 GT? Met 585 pk, 740 Nm en een 0 tot 100-tijd van 3,5 seconden stoot de Kia EV6 als GT in één keer door naar de klasse van de snelste EV’s. Ook in andere opzichten blijkt de top-EV6 zich echter duidelijk te onderscheiden van zijn mindere broeders.

Ook rijden we met de Nissan Qashqai e-Power. Daarmee komt Nissan misschien wel met de leukste auto van het jaar. Althans, in technisch opzicht. Het is een seriehybride – op zich al uniek – en hij heeft een verbrandingsmotor met variabele compressie en dat is nog unieker. Maar wat heb je er in de praktijk aan?

De elektrische Volvo XC40 had tot voor kort altijd vierwielaandrijving en 408 pk. Dat is leuk, maar zeker in Nederland niet noodzakelijk. Nu is er een bescheidener versie met voorwielaandrijving, wat duizenden euro’s in prijs scheelt. Hij past in deze vorm beter dan ooit bij de Audi Q4 in 40-trim. Tijd voor een vergelijkende test.

Jaren geleden had Remco Ockeloen plannen om een modern JTD-blok in zijn klassieke Alfa Romeo Giulia te plaatsen. Gewoon voor de fun en omdat het kon – dieselen was nog heel normaal. Maar je weet hoe het gaat: je wordt opgeslokt door werk, gezin en lockdowns en plots ben je een hele tijd verder. Een tijd waarin diesel niet meer schijnt te mogen, maar elektriciteit des te meer. Had Remco zijn klassieke Alfa niet beter kunnen elektrificeren? “NEE!”

Tenslotte hebben we deze week geen traditionele Klokje Rond in AutoWeek. Maar... niet getreurd! We hebben een speciaal soort Klokje Rond waarin een Volvo XC60 van een paar jaar oud met een ton op de teller uit elkaar gehaald wordt. Tot op het laatste schroefje. Tijd om eens te kijken wat er na een duurtest allemaal naar boven komt en hoe de staat van de auto is.

AutoWeek 31 ligt deze week vanaf woensdag in de winkels. Ga je liever niet de deur uit? Bestel vanuit de luie stoel het nieuwste nummer. Dan valt dat binnen twee werkdagen op de deurmat.