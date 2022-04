Dit lees je in AutoWeek 16

AutoWeek 16 ligt vanaf woensdag in de winkels of hangt deze week bij je in de brievenbus. In dit nummer tref je onder meer een triotest met de nieuwe Peugeot 308 SW en twee geduchte concurrenten, een rijtest met een beresterke plug-in van AMG en we reden de gefacelifte Ford Fiesta.

Voordat de hele wereld en masse overstapte op cross-overs en SUV's was het eigenlijk heel simpel. Was je alleen of met zijn tweeën, dan nam je een hatchback. Was je met meer, dan nam je een stationwagon. Dat het laatste nog altijd een prima alternatief is, bewijzen de Peugeot 308 SW, Kia Ceed SW en Volkswagen Golf Variant. Die nemen het tegen elkaar op in dit nummer, met de 308 SW uiteraard als de meest verse inzending.

De Ford Fiesta raakte een beetje ondergesneeuwd door enerzijds de nieuwkomers in zijn segment en in eigen huis door de Puma, die in Europa al beter verkoopt dan de Fiesta. Na vijf jaar heeft Ford zijn kleinste model bijgepunt voor de tweede ronde, want de verkoop kan wel een boost gebruiken. Tijd om eens aan den lijve te ondervinden of de opfrisser daar genoeg voor is.

Verder reden we met een veelbelovende nieuwkomer van Jeep. Na de Renegade, de Compass en de Wrangler krijgt nu namelijk ook de Jeep Grand Cherokee een plug-in hybride versie. De EU-vriendelijke aandrijflijn zit bovendien verpakt in een volledig nieuwe 4x4 die erop gebrand is om zijn status van authentieke luxe-SUV op het oude continent te heroveren.

De twee Nissans Qashqai op de foto hierboven zijn vrijwel identiek. Alleen je voeten zouden het verschil in eerste instantie merken: de een heeft een handbak en 140-pk vermogen, de ander een automaat en 158 pk. Hoe hard moet je linkervoet werken in de eerste? En hoeveel krachtiger en sneller is de tweede onder je rechtervoet?

Van een behoorlijk spectaculairder slag is de test met de eerste plug-in hybride van Mercedes-AMG. Een zuinigheidswonder is het niet, ontzagwekkend is de 843 pk sterke GT 63 S E Performance wél. De technologie van het hybride vlaggenschip is bovendien een voorbode van wat nog meer gaat komen bij AMG.

Tenslotte kun je natuurlijk naast diverse interessante reportages en een terugblik op de stamboom van de Renault Scènic ook weer gewoon een Klokje Rond verwachten. Deze keer staat er een Volkswagen Transporter op de rug die het braaf volhoudt. Meestal worden Transporters ingezet als bedrijfsauto en gereden tot ze economisch afgeschreven zijn. Veel aandacht voor het onderhoud en het proces van ouder worden is er niet. Toch zijn er uitzonderingen. Ton van der Meijs kocht zijn bus bijna zeventien jaar geleden en houdt hem keurig bij. Eens kijken of dat allemaal de moeite waard is.

