AutoWeek 11 is vanaf woensdag in de winkel verkrijgbaar of valt deze week bij je in de brievenbus. Op zoek naar voordelige vormen van autorijden hebben we deze keer een test van drie heerlijk gewone auto’s.

We praten je verder bij over private lease. Verder testen we een Renault Austral, een Nio EL7 en een Lexus RZ 450e. In Klokje Rond deze keer een Amerikaans slagschip, en wat op de Rollenbank staat is ook al indrukwekkend. We gaan in op autofabrikanten die op contractbasis werken en kijken wat we missen aan de Toyota Sienna.

Met de Austral heeft Renault een aanzienlijk beter product neergezet dan de Kadjar. Tot op heden hebben we hem alleen gereden als Full Hybrid met 200 pk. Blijft de positieve indruk overeind als je de basismotor kiest, een mild hybrid met slechts 130 pk?

Lexus’ eerste EV, de UX 300e, was een wel erg halfslachtige poging. Dat lijken ze zich bij Lexus ook te realiseren en dus is de ontwikkeling van de tweede EV een stuk serieuzer aangepakt. Of dat ook betere kansen tot gevolg heeft, blijft even de vraag.

In deze Koopwijzer ontleden we één specifiek model: de Volkswagen Golf VII 2.0 TSI GTI. De Golf is tijdloos, maar moet natuurlijk met zijn tijd meegaan. Dat lukt hem heel aardig. En de GTI? Dat is een geval apart, en wel in positieve zin.

Ze bouwen auto’s voor grote autofabrikanten en kleine start-ups: de zogeheten contractfabrikanten. De grote veranderingen die in de auto-industrie gaande zijn, bieden deze bedrijven grote kansen.

