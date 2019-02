Dit is de Honda E Prototype

Honda toont in Genève de volgende stap in het avontuur dat het in 2017 tijdens de IAA van Frankfurt met de Urban EV Concept was gestart. Dít is de Honda E Prototype!

Zo'n anderhalf jaar geleden liet Honda in Frankfurt de Urban EV Concept zien, een studiemodel dat overgoten was met een heerlijk retrosausje, maar wel eentje die doorspekt was met modern DNA. De Urban EV was namelijk volledig elektrisch. Honda liet toen al weten dat de auto in productie zou gaan en later opgedoken spyshots bevestigden inderdaad dat Honda de compacte EV op de markt gaat brengen. In Genève parkeert Honda een nieuwe concept-car: de Honda E Prototype. Opvallend gegeven: hij is achterwielaangedreven!

Op de opgedoken spionageplaten van wat de productieversie van de Urban EV Concept moet worden, zagen we al dat Honda de definitieve versie twee portieren extra gaf. Deze nieuwe, productierijpere concept-car is geheel volgens verwachting nu ook een vijf- in plaats van een driedeurs hatchback. De op stokjes geplaatste camera's die dienstdoen als buitenspiegels blijven behouden. Ook de definitieve productieversie komt, waarschijnlijk optioneel, met deze techniek beschikbaar. De laadopening bevindt zich in de motorkap van de auto. In die kap is tevens een glazen plaat aangebracht. De laadstatus van het accupakket is daar doorheen te zien. De zwarte panelen aan de voor- en achterzijde keren terug, maar worden niet meer gebruikt om te communiceren met de buitenwereld. Voorheen was hier de onder meer de laadstatus op af te lezen.

Het interieur is minimalistisch én high tech tegelijk. Over nagenoeg de gehele breedte van het interieur zijn schermen geplaatst. De auto maakt verder gebruik van een digitale binnenspiegel, een scherm dat gekoppeld is aan een camera die naar achteren kijkt. Exacte specificaties van de aandrijflijn houdt Honda nog even onder de pet. Wel spreekt de fabrikant over een actieradius van 'meer dan 200 kilometer'. De definitieve productieversie, die sterk op deze concept-car gaat lijken, rolt later dit jaar al van de band in Japan.