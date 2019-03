Dít is de Volkswagen I.D. Buggy

Volkswagen blaast de vooral in de jaren zestig en zeventig populaire 'Buggy' tijdens de Autosalon van Genève nieuw leven in. Het merk toont er namelijk de I.D. Buggy. Wie de laatste periode goed heeft opgelet, weet natuurlijk dat de letters 'I.D.' betekenen dat deze moderne interpretatie van de veelal uit met glasvezel versterkt kunststof opgetrokken oer-Buggy'tjes volledig elektrisch is!

De I.D. Buggy staat zoals verwacht op het MEB-platform. De concept-car heeft een in de bodem geplaatst accupakket met een capaciteit van 62 kWh. Een 204 pk sterke elektromotor drijft de achterwielen aan. Een sprintje vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h is in 7,2 tellen gepiept. De topsnelheid is begrensd op 160 km/h. Wie die topsnelheid niet uitprobeert, moet een actieradius van 250 kilometer kunnen halen. Volkswagen meldt dat het in theorie mogelijk is om tweede elektromotor te plaatsen, een unit die in dat geval de vooras aandrijft. Welkom I.D. Buggy 4Motion.

De I.D. Buggy is 4,06 meter lang, 1,89 meter breed en 1,46 meter hoog. Ronde lampen, grote vrijstaande wielen, een rolbeugel en een verwijderbaar dakje: het buggygehalte is duidelijk aanwezig. Hoewel de I.D. Buggy die in Genève staat een tweezitter is, zegt Volkswagen dat er ook een 2+2-versie van gemaakt kan worden. Om welke versie het ook gaat: het interieur is altijd minimalistisch en uitgevoerd in materialen die wel tegen zand en water kunnen. Een groot verschil met de eerder getoonde I.D.-modellen van Volkswagen: deze Buggy is níet autonoom.

Volkswagen noemt de I.D. Buggy "[...] een voorbode op een nieuwe funcar", en die woorden wijzen er natuurlijk op dat er in ieder geval 'iets' op het gebied van productieplannen op tafel ligt. Volkswagen geeft er dan ook een duidelijk signaal mee af. Andere autofabrikanten, of andere externe bedrijven, kunnen bij Volkswagen aankloppen voor het MEB-platform, de modulaire basis waar straks een brede groep elektrische auto's van de Volkswagen Groep op komt te staan. Ook kleinere bedrijven zouden het MEB-platform volgens Volkswagen kunnen gebruiken om een EV op te bouwen. Deze I.D. Buggy fungeert dus in zekere mate als een uithangbord van de beschikbaarheid van de MEB-basis en ook nu is het de bedoeling dat bijvoorbeeld start-ups en carrosseriebouwers met een Volkswagen-basis aan de haal gaan.