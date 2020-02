Dít is de Skoda Vision In Concept

Skoda heeft een nieuw studiemodel klaargestoomd dat over enkele dagen zijn publieksdebuut beleeft tijdens de Auto Expo in het Indiase New Delhi. De Vision In Concept gedoopte nieuwkomer valt nu al via de digitale kanalen te bezichtigen.

Het SUV- en cross-overgamma van Skoda wordt er met de komst van een nieuwe hoogpotige natuurlijk niet overzichtelijker op. De Tsjechen hebben immers al de Kamiq, Karoq en Kodiaq op de Europese menukaart staan. Goed nieuws voor wie door de SUV-bomen het bos niet meer ziet: de auto waar deze nieuwe concept-car op vooruitblikt, komt niet naar Europa.

De Vision In Concept geldt als Skoda's vooruitblik op een nieuwe cross-over die het merk puur en alleen op de Indiase markt gaat verkopen. Toch hoeven we het model niet te missen. Hoewel Skoda er officieel geen melding van maakt, hebben we hier in feite namelijk te maken met de Indiase variant van de Kamiq. Waar de Europese Kamiq 4,24 meter lang is, strekt deze Vision In Concept zich uit over een afstand van 4,24 meter. Het lengteverschil zit hem waarschijnlijk vooral in de bumpers. De wielbasis van de Vision In Concept is met 2,65 meter namelijk identiek aan die van de Kamiq en ook de schouder- en raampartij van de auto lijkt overeen te komen met die van de Kamiq die Skoda in ons deel van de wereld aan de man brengt.

Wel wijkt de Vision In Concept optisch af van Skoda's kleinste Europese cross-over. Zo loopt er over de gehele breedte van de kont een reflecterende strip en is het bumperwerk aan zowel voor- als achterkant anders. Aan de voorzijde zien we gelaagde verlichting die net even anders is dan die van de Kamiq. Ook de meer rechtop staande grille is anders dan het exemplaar dat we van de Kamiq kennen.

Net als het exterieur is ook het binnenste van de Vision In van ornamenten voorzien die het productiestadium niet zullen halen. Denk onder meer aan het bovenop het dashboard geplaatste kristal en het touchpad waarmee de klimaatregeling wordt bediend. De op het MQB A0-platform geplaatste Skoda komt straks waarschijnlijk onder meer beschikbaar met de bekende 1.0 en 1.5 TSI's.

In het tweede kwartaal van volgend jaar moet de productieversie van de Vision In op de Indiase markt komen.