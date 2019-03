Dít is de nieuwe Mercedes-Benz CLA Shooting Brake

De begin dit jaar gepresenteerde Mercedes-Benz CLA mag in Genève zijn ruimere broer verwelkomen. Dit is namelijk de compleet nieuwe CLA Shooting Brake!

De in januari dit jaar gepresenteerde tweede generatie van de Mercedes-Benz CLA-klasse volgde getrouw het recept van zijn voorganger. Hoewel die sedan zo'n 11 centimeter langer was dan de eerste CLA, nam de bagageruimte opmerkelijk genoeg af en wel met zo'n tien liter. Wie op zoek is naar extra ruimte, kan nu opteren voor de nieuwe CLA Shooting Brake. Goed nieuws: die slokt wél meer op dan zijn voorganger.

Ruimer

De nieuwe CLA Shooting Brake is net als voorheen een gelikt ogende stationwagon met een sterk aflopende daklijn. Met zijn lengte van 4,69 meter is hij net zo lang als de reguliere CLA en 4,8 centimeter langer dan de vorige CLA Shooting Brake. Ook is hij een ruime 5 centimeter breder dan die eerste generatie van Mercedes' lifestyle-station. De wielbasis is met 2,73 meter identiek aan die van de A-hatchback en CLA. De bagageruimte groeit ten opzichte van de eerste CLA Shooting Brake met tien liter tot 505 liter. De cw-waarde van deze nieuwste CLA-variant ligt met 0,26 iets boven die van zijn sedanbroer (0,23).

Verder belooft Mercedes-Benz dat het passagierscompartiment op elk vlak ruimer is dan ooit. Meer beenruimte, meer knieruimte, meer schouderruimte, meer hoofdruimte en ga zo maar door. De laadopening van de bagageruimte is met 87 centimeter stukken breder dan voorheen (64 centimeter).

Binnen

Vanbinnen is de CLA Shooting Brake een typisch lid van de A-familie en dat betekent dat het interieur ons zeer bekend voorkomt. Inderdaad: het dashboard is identiek aan dat in de CLA. Ook hier vinden we natuurlijk Mercedes' slimme MBUX-infotainmentsysteem dat van de gebruikers 'leert'. Ook beschikt de CLA Shooting Brake over zaken waarmee semi-autonoom rijden mogelijk wordt gemaakt. De CLA is namelijk leverbaar met adaptieve cruisecontrol die is gekoppeld aan kaart- en navigatiegegevens. Daarnaast is niet alleen een actieve stuurassistent en een rijbaanwisselassistent aanwezig, maar optioneel ook een parkeerassistent met Parktronic. Wie dat laatste systeem aan boord heeft, kan min of meer autonoom in files optrekken. Op de optielijst komt uiteraard een adaptief onderstel te staan. Wielen zijn leverbaar in de maten 16 tot en met 19 inch.

Motoren

Op de motorenlijst komt in elk geval de 225 pk en 350 Nm sterke CLA 250 te staan, een versie die altijd een 7G-DCT-automaat heeft. Reken op een uitgebreide reeks benzine- en dieselmotoren en op versies met een handbak of met de al genoemde automaat. Ook zijn er naast reguliere voorwielaangedreven varianten ook versies met 4Matic-aandrijving te krijgen. De A-klasse, de hatchback, is op dieselvlak leverbaar als 200d en als 180d. De lijst met benzinemotoren bestaat bij die hatchback verder uit de subtopper A35 en uit de A220, A200, A180 en A160. Of die 109 pk sterke basisversie ook naar de CLA's komt, valt nog te bezien. Het volledige motorengamma en de Nederlandse prijzen worden in een later stadium bekendgemaakt.

De kopersgroep waar Mercedes-Benz zijn vizier op heeft gericht, is een bekende: "Klanten voor wie Mercedes-Benz een paar jaar geleden niet het eerste merk was dat bij hen opkwam wanneer ze een auto gingen kopen."

De nieuwe CLA Shooting Brake wordt net als zijn voorganger in het in Hongarije gelegen Kecskemét geproduceerd. De marktintroductie vindt in september plaats.