Dít is de Mercedes-AMG CLA35 4Matic

Mercedes' AMG-gamma bestaat tegenwoordig steeds vaker uit twee lagen. Bij auto's als de A-klasse en diens afgeleiden als de A-klasse Limousine en de CLA zijn de nog te presenteren 45 AMG's de écht knalharde versies en staan de 35 AMG's een stapje lager op de explosieladder. Die laatste versies kun je vergelijken met de M Performance-modellen van BMW. Sportief, maar niet zo extreem als een échte M. Nu maakt de nieuwe CLA kennis met zijn eerste AMG-versie, deze Mercedes-AMG CLA 35 4Matic.

Net als de A-klasse Hatchback en Limousine komt de CLA als 35 AMG over een 306 pk en 400 Nm sterke 2,0-liter grote viercilinder te beschikken. Met dat turbohart sprint de CLA in 4,9 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Daarmee is -ie, ondanks dat hij sportiever in de markt is gezet dan de A-klasse Limousine, 0,1 tel 'trager' dan die conventionelere sedan. Schakelen geschiedt uiteraard met de bekende zeventraps AMG Speedshit-automaat, een transmissie met dubbele koppeling. De begrenzer hakt er bij 250 km/h in. Wie dergelijke waarden niet op de stopwatch of op het digitale instrumentarium probeert te krijgen, moet een gemiddeld verbruik van 7,2-7,3 l/100 km kunnen scoren. Mercedes belooft dat de auto dankzij diverse verstevigingen stijver is dan de reguliere CLA's. De aanpassingen behelzen onder meer de montage van een aluminium plaat die onder de motor is geschroefd en twee diagonale balken aan de voorkant van de bodemplaat. Krachtigere remmerij moeten de CLA 35 4Matic weer fatsoenlijk tot bedaren kunnen brengen. Mercedes-AMG monteert uiteraard een set sportveren en -dempers onder de auto én geeft de A35 een AMG-uitlaatsysteem met kleppen mee.

Vanbuiten is de CLA 35 4Matic te herkennen aan zijn grille met dubbele lamel en aan zijn iets afwijkende en sportiever gevormde bumperwerk aan zowel voor- als achterzijde. Heftig zijn de uiterlijke wijzigingen ten opzichte van een reguliere CLA met AMG-pakket overigens niet. Wel zijn de dorpels breder, staat de A35 op 18- en optioneel 19-inch groot lichtmetaal en is onderaan de achterzijde een diffuser te vinden. Daarnaast zien we bovenop de achterklep een subtiele achterspoiler. Aan weerszijden van de diffuser zijn twee uitlaateindstukken zichtbaar. Het interieur wordt aangekleed met bekleding die deels uit nepleer en gedeeltelijk uit microvezel bestaat. Rode stiksels? Van de partij, hetzelfde geldt voor diverse andere rode accenten. Mercedes-Benz schroeft verder een AMG-stuurwiel in het binnenste, een exemplaar date aan de onderkant plat is en verder is uitgerust met touchknoppen. Optioneel is een exemplaar leverbaar die is voorzien van een draaiknop waar een display in is verwerkt. Met deze draaiknop zijn de AMG-rijmodi Slippery, Comfort, Sport, Sport+ en Individual te kiezen

De Mercedes-AMG CLA 35 4Matic schittert tijdens de New York International Auto Show, die later deze maand zijn poorten opent, op het podium van Mercedes-Benz. In augustus vindt de Europese marktintroductie plaats. Prijzen volgen in de aanloop naar de Nederlandse marktlancering. Ook verwachten we binnenkort meer te gaan zien van een in deze 35 AMG-saus ondergedompelde CLA Shooting Brake.