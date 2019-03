De Tweeling: Isuzu Trooper - Opel Monterey - Honda Horizon - Acura SLX - enz.

Als automerk is Isuzu in Europa niet zo bekend, al zijn er wel wat bedrijfswagens geweest die hier onder deze merknaam zijn gevoerd en was het bedrijf verantwoordelijk voor een enorme reeks dieselmotoren. Elders op de wereld was dat anders en leverde het Japanse merk niet alleen terrein- en bedrijfswagens, maar ook compacte hatchbacks, sedans en zelfs sportieve coupés.

Eén van de bekendste Isuzu’s was de MU, een SUV met een schuin aflopende achterkant die eerder in deze rubriek aan bod kwam. Die MU werd in Europa verkocht als Opel Frontera en werd elders op de wereld onder tal van andere merknamen verkocht. Iets soortgelijks geldt voor het grotere broertje van deze auto, de Isuzu Trooper.

De eerste generatie van de Trooper verscheen al in 1981 en het uitdelen naar andere merken begon al snel. Dat begon bij General Motors, dat al sinds de jaren 70 een fors aandeel in Isuzu had. Daarom verscheen de eerste Trooper onder meer als Chevrolet en als Holden op de markt. Ondertussen bracht Subaru de auto in bepaalde landen uit als Bighorn en reed de Japanse terreinbeul in Zuid-Korea rond als SsangYong Korando Family.

Bij de tweede generatie, die in 1991 verscheen, werd de snoeptrommel nog wat verder opengetrokken. De bekende Opel Monterey kwam in 1992 voor het eerst in beeld. General Motors zou General Motors niet zijn als het de auto niet over tal van andere merken zou verdelen en dat gebeurde dus ook. In het Verenigd Koninkrijk heette de auto Vauxhall Monterey, er was opnieuw een Chevrolet en in Australië en Nieuw-Zeeland stond het model bekend als Holden Jackaroo of Holden Monterey, afhankelijk van de uitvoering.

Voor alle modellen gold dat General Motors bijzonder weinig moeite deed om ze te laten onderscheiden van het origineel. Om te verbloemen dat Isuzu de merknaam midden in de grille uitschrijft deed Opel datzelfde, waarbij het logo op de motorkap werd geplaatst. Holden opteerde voor een rond logo in de grille, waarachter het paneel waarop de Isuzu-naam normaliter huist nogal duidelijk te zien is. Ook aan de binnenzijde waren de verschillen minimaal. Een ander stuur kon er bijvoorbeeld niet af; ook hier werd simpelweg een nieuwe naam op het bestaande onderdeel geplakt.

Ondertussen hield Isuzu er ook een samenwerking met Honda op na. Dat resulteerde eerder in de Passport en Jazz, Honda’s varianten op de auto die bij ons Opel Frontera heette. Honda deed ook wat terug voor Isuzu. Zo was de eerste Odyssey, die bij ons weer Shuttle heette, er ook als Isuzu Oasis. De Trooper kreeg bij Honda de naam Horizon. Daarnaast vond Honda het een goed idee om een luxere variant van het model te lanceren, een heel vroege premium-SUV dus. Die verscheen in 1995 in de VS op de markt als Acura SLX.

De laatste en ogenschijnlijk zeldzaamste variant op de tweede generatie van de Isuzu Trooper is de Subaru Bighorn (foto 21). Zelfs online zijn er nauwelijks beelden te vinden van deze versie, die naar verluidt alleen in Japan leverbaar was en daar naast verschillende andere varianten in de showrooms stond.

In 2002 werd de stekker uit de verschillende productielijnen getrokken. Bij de opvolger werden de rollen omgedraaid. De Isuzu Ascender was niets meer of minder dan een GMC Envoy met een andere grille en daarmee een broertje van onder meer de Chevrolet Trailblazer en de Saab 9-7X.