De Tweeling: Chevrolet Blazer – Opel Blazer

Als een bepaald automerk besluit een model van een ander merk onder de eigen naam te gaan voeren, wordt er doorgaans getracht om die auto door middel van een afwijkend neusje van wat eigen DNA te voorzien. In het geval van de Opel Blazer was echter werkelijk alles teveel moeite.

Een andere grille, iets afwijkende bumpers, andere kleuren en nieuwe bekledingssoorten: er zijn tal van manieren te bedenken om een auto door het aanpassen van wat kleine details met een eigen sausje te overgieten. Dat General Motors op dit gebied heer en meester is, bewijst de in 1994 verschenen generatie van de Chevrolet Blazer als geen ander. De relatief compacte SUV, die als pick-up overigens S10 heette, verscheen ook als GMC Jimmy en Oldsmobile Bravada en die auto’s weken juist op de genoemde punten af van Chevrolets interpretatie.

Bovendien maakte General Motors onderscheid tussen verschillende markten. In onder meer Brazilië werd de Blazer in een stevig afwijkende vorm verkocht én in elkaar geschroefd. Deze auto kreeg een rondom aangepast uiterlijk mee en de Brazilianen kregen bovendien een S10 pick-up in dezelfde stijl voorgeschoteld.

In Indonesië werd deze gemuteerde Blazer eveneens aangeboden. Daarnaast besloot Opel echter dat het er ook een SUV in z’n Indonesische line-up moest komen. De zoveelste variant op het thema ‘Isuzu MU’ kon die wens echter niet vervullen, dus werd de Amerikaanse versie van de Blazer onder de Duitse merknaam op de prijslijst gezet. De bodem op het gebied van geld en inspiratie was echter kennelijk wel bereikt, dus volstond General Motors met het vervangen van de logo’s. Dat het Opel-logo twee verchroomde ‘vleugels’ nodig heeft om de horizontale lijn van de Chevrolet-bowtie te verbergen, was daarbij geen enkel punt.

Foto 4: Wikipedia/Sabung.hamster