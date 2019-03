De Tweeling: Audi A4 – Seat Exeo

De Volkswagen Group heeft geregeld naar bijzondere constructies gegrepen om aan een nieuw model of extra carrosserievariant te komen. Zo kwam de cabrioletversie van de Golf IV tot stand door een nieuwe neus op de open Golf III te monteren. De stationwagonvariant van de vierde Golf kreeg dan weer een broertje mee met de naam Bora Variant, die zich slechts aan de voorzijde onderscheidde van zijn alledaagsere broer. Dan is er ook nog de Polo 6N, waarvan de sedan- en stationwagonversies een koetswerk deelden met de Seat Cordoba.

Vandaag richten we ons op een Seat die zelf aanklopte bij een zustermerk. Wat heet: de Seat Exeo ís gewoon een Audi A4 B7, zoals de derde generatie van het model officieel heet. Die auto was op zijn beurt een heftig geüpdatete versie van de tweede A4. De Exeo volgt na de B7 in de chronologie, want de Seat verscheen pas toen de Audi al had plaatsgemaakt voor een geheel nieuw model. Door het kliekje op te warmen, kreeg het Spaanse merk relatief eenvoudig een luxueuze middenklasser in het gamma.

Net als zijn technische basis was de Exeo er als sedan en als stationwagon. Voor- en achterzijde zijn duidelijk te onderscheiden van het origineel, waarbij met name de neus onherkenbaar is veranderd. Een cabrioletversie van de Exeo ontbrak, al roepen we de tuninggemeenschap met klem op om een A4 cabrio van een Exeo-neus te voorzien. De creatieve knutselaar die de handschoen oppakt, hoeft zich niet met het dashboard te bemoeien, want elke Exeo beschikt standaard over de cockpit van een A4 Cabriolet. Met zijn ronde ventilatieroosters oogt het Exeo-binnenste daarmee iets minder zakelijk dan dat van een A4 met een sedan- of Avant-koets.

Interessant is wel dat Seat het budget werd gegund om de A4 ook onderhuids te moderniseren. Met zijn aangepaste onderstel is de Seat-versie feitelijk een modernere, betere variant van de A4. Afgaande op de zeer matige verkoopcijfers was dat echter niet genoeg om potentiële kopers af te laten zien het felbegeerde Audi-logo op de neus.