De Kampeerauto van het Jaar is bekendgemaakt

Stemmen voor de camperverkiezing was mogelijk in drie categorieën: buscamper, halfintegraal en integraal. Bij de buscampers wint de Dreamer Living VAN, in de categorie halfintegraalcampers is de Carado T338 de titelhouder en in de categorie integraalcampers gaat de Weinsberg CaraCore 700 MEG er met de prijs vandoor. Een vakjury, onder wie ook onze medewerker Willem Laros, maakte de voorselectie voor de verkiezing. Uit het aanbod van nieuwe campers in 2020 selecteerde deze drie exemplaren per categorie. Het publiek kon vervolgens via internet en op de Kampeer & Caravan Jaarbeurs stemmen. Ruim vijfduizend stemmen werden er uitgebracht. Cabaretier en camperaar Klaas van der Eerden reikte in Leeuwarden de prijs uit.

Dreamer buscamper

De winnaar in de categorie buscamper valt op vanwege de grote U-vormige zitruimte achterin, de zogenaamde lounge. Met de dinette voor in de camper erbij heeft de Dreamer Living VAN twee zitruimten, wat vrij uitzonderlijk is, zeker in deze klasse. Boven de dinette is het hefbed geconstrueerd voor twee personen en overal in de wagen zijn slimme constructies geïntegreerd.

Carado halfintegraal

De halfintegraal met de meeste stemmen steelt de show met heel veel extra’s die in de basisprijs zijn inbegrepen. Zodoende krijg je veel camper voor je geld bij aanschaf van de Carado T388. Daarnaast is het interieur van deze camper modern en smaakvol met veel licht, dankzij het panoramaraam boven de cabine.

Weinsberg integraal

De winnende integraalcamper is de eerste integraalcamper van Weinsberg. De fabrikant schudt de markt in dit segment meteen op door een zeer concurrerend prijskaartje op tafel te leggen. De Caracore 700 MEG op Fiat Ducato-basis is voorzien van alle gemakken en biedt de ruimte die je van een integraal van zeven meter mag verwachten.

De winnende campers staan tentoongesteld op de Caravana. Ze zijn daar nog te zien tot en met dinsdag 28 januari 2020, achter de NKC-stand (3100).