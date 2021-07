De douche van de Honda CR-V - De Vluchtstrook

In ‘De Vluchtstrook’ behandelen we onderwerpen die net of geheel niet thuishoren op de hoofdrijbaan van de nieuws-snelweg. Allerlei curieuze of simpelweg interessante zaken uit de autowereld komen aan bod.

Comfortable Runabout Vehicle, dat is waar de afkorting CR-V voor staat. De CR-V kwam in 1995 op de markt en paste in het gamma van Honda boven de kleinere HR-V, maar nog onder de Pilot, die overigens alleen in Noord-Amerika geleverd werd. Vanaf 1997 kwam de CR-V naar ons land. In eerste instantie kwam de SUV alleen als LS op de markt met een 128 pk sterke 2.0 viercilinder. Die krachtbron was te koppelen aan een handbak met vijf versnellingen of een viertraps automaat. De versie met handbak kostte €24.953, de automaat moest €26.542 opbrengen.

Honda zette de CR-V nadrukkelijk in de markt als een auto voor de mens die zijn tijd graag buiten spendeert. Dat blijkt onder meer uit het begeleidend schrijven bij de brochure. De fabrikant attendeert de lezer op de hooggeplaatste achterlichten die 'langer schoonblijven op stoffige of modderige trajecten'. Daar komen de wandelschoenen die op de foto onderin de bagageruimte liggen nog bij; de avontuurlijke toon is gezet. Een ander stukje tekst trekt echter meer de aandacht: 'Ook is er een slimme 12 Volt-aansluiting in de bagageruimte. Dat is vooral handig om een luchtbed of rubberboot op te pompen, of zelfs om de pomp van een douche te laten werken!'

Jazeker, een douche. Honda laat de accessoire verder niet meer zien in de brochure, maar op beeldmateriaal afkomstig van het Engelse Auto Express en Autocar is de douche duidelijk te zien. Het lijkt te gaan om een vrij primitief apparaatje: op de 12V-aansluiting sluit je een kleine waterpomp aan. Die waterpomp sluit je vervolgens aan op een jerrycan of een andere waterbron en je hebt je eigen mobiele douche. Je kunt de douchekop desgewenst ophangen aan een openstaande kofferklep of houdt hem los in de hand zoals de dame op de bovenstaande foto.

De mobiele douche lijkt niet te zijn bedoeld voor uitgebreide douchebeurten. De gedachte erachter is dat je snel even wat kunt afspoelen, zodat je niet heel je auto onder de drek hebt zitten als je een uitje in de buitenlucht hebt gehad. Hoeveel de douche bij Honda zelf kostte is niet bekend. Uiteraard zou het in iedere auto met een 12 Volt-aansluiting mogelijk moeten zijn om dit accessoire toe te passen. In de tweede generatie CR-V liet Honda het idee van de douche vallen. Na een stranddag zie je mensen immers niet massaal douchen bij hun auto, wat wel iets zegt over de haken en ogen van dit systeem.

Stofzuigen

Een douche was niet de enige opmerkelijke accessoire die Honda de afgelopen decennia leverde. De HondaVAC in de Honda Odyssey is minstens zo opvallend. Deze geïntegreerde stofzuiger bevindt zich linksachter in de MPV en werd voor het eerst geïntroduceerd in 2014. De Odyssey is bij ons een onbekende, de Japanners leverden het model alleen van 1994 tot 1998 in Nederland onder de naam Shuttle. De stofzuiger zit verstopt achter een klepje. Open het klepje en er komt een stofzuigerslang tevoorschijn die verder uitgerold kan worden. Met name voor de achterste zitrijen - waar de kinderen er toch vaak een potje van maken - is de stofzuiger bruikbaar. Het afval wordt opgevangen in een stofzuigerzak die net als bij een conventionele stofzuiger makkelijk te vervangen is. In de video hieronder is de HondaVAC in actie te zien.

De HondaVAC was een optie van $2.500 en kon je alleen krijgen op de topversie Elite, die al ruim $45.000 kostte. Honda leverde de optie nog tot begin vorig jaar, daarna stopte Honda wegens toeleveringsproblemen met de stofzuiger. Shop-Vac, het bedrijf dat de stofzuiger leverde, ging namelijk kopje onder in september. Honda kon geen nieuwe leverancier meer vinden en dat betekende het einde van een op het oog behoorlijk praktische accessoire.