Daihatsu Tanto is helemaal nieuw

De relevante nieuwe modellen vliegen je de laatste weken links en rechts om de oren, maar gelukkig hebben we vandaag weer iets te schrijven over een auto die je in Nederland nooit en te nimmer tegen gaat komen. Daihatsu trekt namelijk het digitale doek van een volledig nieuwe... Tanto.

Daihatsu boerde tot op heden behoorlijk goed met de Tanto, een hoekige en opvallend hoge kei-car die in de vorm van de Chiffon een Subaru-broertje heeft. Het praktische kleintje, met niet één maar twee schuifdeurtjes, wordt nu aan een compleet nieuwe generatie geholpen.

De nieuwe Tanto, generatie vier al, staat op een voor Daihatsu compleet nieuw platform dat het DNGA-platform heeft genoemd. Die Daihatsu New Global Architecture-basis is een afgeleide van het TNGA-platform van Toyota, maar niet eerder zagen we daar een variant van die bestemd is voor een kei-car als de Tanto. Opnieuw heeft de 3,4 meter lange Tanto twee schuifdeuren, exemplaren die elektrisch zijn te bedienen. Dat blokkendoosjes als de Tanto slim zijn ingedeeld, bewijst deze nieuwkomer niet alleen met zijn talloze opbergmogelijkheden, maar vooral met z'n verschuifbare meubilair. De voorstoelen zijn zelfs over een afstand van 54 centimeter te verschuiven en dat maakt het mogelijk om, als je niet al te lang bent, de auto 'binnen te wandelen'. Opvallend is ook het dashboard van deze sympathieke Japanner. Daihatsu geeft de Tanto namelijk een behoorlijk breed instrumentarium mee dat zich hoog op het dashboard bevindt.

Op de motorenlijst zet Daihatsu een 660 cc kleine benzinemotor die in de basis 52 pk en, schrik niet, 60 Nm levert. Wederom is een geblazen exemplaar leverbaar, een blokje dat 64 pk levert. Schakelen gaat met een CVT-transmissie. Naar Europa komt de Tanto, die overigens 80 kilo lichter is dan z'n 920 kilo wegende voorganger, niet. Sterker nog, de auto wordt puur en alleen in Japan aan de man gebracht.