Dacia Sandero en Logan met moderne TCe 100

Eerder dit jaar stelde Dacia de nieuwe 1.0 TCe Eco-G-krachtbron beschikbaar voor zijn modellen, waaronder de Logan MCV en de Sandero. Deze machine, die op de prijslijst als 1.0 TCe Bi-Fuel staat aangeduid, kan zowel met benzine als met lpg (autogas) overweg. Deze kostentechnische potentieel interessante machine was kortstondig de enig leverbare motorversie voor het Roemeense tweetal, daar Dacia de turboloze SCe 75 en TCe 90 van de prijslijst van de Sandero knipte en ook de Logan het voortaan zonder TCe 90 moest stellen. Daar komt nu verandering in.

De Logan MCV, Sandero en diens Stepwaysmaken zijn per direct namelijk met twee 'gewone' benzinemotoren te krijgen. De 90 pk en 140 Nm sterke TCe 90 keert terug, maar is alleen te krijgen in combinatie met de Easy-R-automaat. Liever gewoon een handgeschakelde vijfbak? Dan trakteert Dacia je op de TCe 100, de modernere 100 pk en 160 Nm sterke geblazen 1.0 driecilinder die Renault onder meer in de nieuwe Clio hangt.

Met de aan de Easy-R automaat gekoppelde TCe 90 sprinten de Logan MCV en Logan MCV Stepway in respectievelijk 10,7 en 10,5 tellen naar een snelheid van 100 km/h. De Sandero en Sandero Stepway doen net zo lang over de bekende 0-100-sprint. Met de TCe 100 nemen zowel de Logan MCV (Stepway) als de Sandero (Stepway) juist enkele tienden langer de tijd om de snelheidsmeter op 100 km/h te krijgen.

Prijzen

De Logan MCV met TCe 100 onder de kap, wisselt als Essential vanaf € 13.530 van eigenaar. Liever de Comfort-uitvoering? Reken dan op een prijskaartje van € 15.030. De TCe 90 Easy-R is alleen in combinatie met deze comfortuitvoering te krijgen en kost dan € 16.530. De Logan MCV Stepway kent voor zowel de TCe 100 als de TCe 90 Easy-R slechts één uitvoering: de Série Limitée 15th Anniversary. Ze kosten respectievelijk € 17.630 en € 18.930. De TCe 100 Bi-Fuel (lpg) blijft bij de Logan MCV (€ 13.030) en Logan MCV Stepway (€ 17.130) de goedkoopste motorversie in aanschaf.

De Sandero TCe 100 is net als de TCe 90 Easy-R en de lpg-motor alleen te krijgen als Comfort-uitvoering. De TCe 100 heeft een vanafprijs van € 14.230 terwijl Dacia voor de TCe Easy-R € 15.330 vraagt. Liever de spannender aangeklede Sandero Stepway? Ook hier is de Stepway-variant alleen in de Série Limitée 15th Anniversary-uitvoering te krijgen. De TCe 100 ligt vanaf € 16.930 in de Sandero Stepway terwijl voor de TCe 90 Easy-R een vanafprijs van € 18.030 wordt gevraagd. Ook hier is de Bi-Fuel-optie nog altijd de goedkoopste motorversie. Bestellen kan per direct.