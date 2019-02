Dacia Lodgy én Dokker nu ook met nieuwe 1.3 TCe

Dacia's Duster was al met de inmiddels bekende 130 pk en 150 pk sterke TCe benzinemotoren te krijgen. Per direct zijn ook de Lodgy en de Dokker met de nieuwe 1.3 te krijgen.

Begin dit jaar zette Dacia de 1.330 cc grote 1,3-liter grote benzinemotor op de prijslijst van de Duster. Die viercilinder, in de Duster leverbaar met 130 pk of met 150 pk, kennen we van auto's als de Mercedes-Benz A-klasse en van diverse modellen van Renault. Ook de Lodgy en de Dokker komen over die 1.3 te beschikken, al blijft de 150 pk sterke versie voorbehouden aan de Duster.

Dat is niet het enige Dacia-nieuws. De Roemenen zetten namelijk een streep door de Stepway-uitvoeringen. Niet getreurd, in feite blijft die versie voor zowel de Duster en Sandero als de Lodgy, Logan MCV en Dokker in aangepaste vorm bestaan. Dacia past de uitrusting van de voorheen Stepway-versies aan en noemt ze voortaan Série Limitée Tech Road. Deze Série Limitée Tech Road is net als de Stepway-uitvoering was de topversie waarin Dacia zijn modellen levert.

De Série Limitée Tech Road hebben rode accenten in het binnenste, zwarte spiegelkappen met rode striping, rode striping op de B-stijl en de Duster krijgt daarnaast speciale wielen met een rode naafdop die de naam Maldive dragen. Daarnaast levert Dacia de Série Limitée Tech Road in een reeks nieuwe kleuren waar Rouge Fusion er een van is. Verder nehoort het MediaNav-intotainmentsysteem tot de standaarduitrusting van de Série Limitée Tech Road. De Série Limitée Tech Road-versies van de Duster, Sandero en Logan MCV beschikken daarnaast over elektronische airco.

De Dacia Duster Série Limitée Tech Road kost met 130 pk sterke TCe minimaal € 23.480. Voor de Duster Série Limitée Tech Road met 150 pk sterke 1.3 TCe vraagt Dacia € 600 meer. De Sandero Série Limitée Tech Road, met 90 pk sterke TCe, is er vanaf € 16.380 en voor de Logan MCV Série Limitée Tech Road met diezelfde motor vraagt Dacia minstens € 18.180.

De 130 pk sterke TCe 130 heeft in de Lodgy een vanafprijs van € 19.730. Het betreft dan de vijfzitter. De zevenzitter kost met die motor € 20.730. De Lodgy met die TCe kost als Série Limitée Tech Road minstens € 22.430. Liever Dokker met 130 pk sterke TCe? Reken dan op een vanafprijs van minimaal € 19.730. De Série Limitée Tech Road, met diezelfde TCe, kost € 22.830.