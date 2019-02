Citroën schetst The Citroënist Concept

Met de Ami One Concept dachten we Citroëns grootste primeur voor de salon van Genève wel binnen te hebben, maar nieuwe schetsen laten zien dat het merk met meer nieuws naar de beursvloer komt. De naam doet vermoeden dat dít de ultieme Citroën is, maar daar durven wij vraagtekens bij te zetten.

Met drie nieuwe illustraties kondigt Citroën de ‘The Citroënist Concept’ aan. De teasers doen niet echt de moeite om het ontwerp de verhullen, want vooraf is het nu eigenlijk al duidelijk wat we gaan zien. De concept-car is namelijk een tot camper omgebouwde Citroën Spacetourer: de personenversie van de Jumpy besteller. Door het uitvouwbare dak is het in een oogopslag duidelijk dat het om een camperversie gaat. Verder wordt er uitgepakt met het spuitwerk, want de bovenkant van het koetswerk wordt in een speciale print gespoten en afgewerkt met rode accenten. Diezelfde rode accenten vinden we terug in de wielen. Wat we binnenin de camper aantreffen is vooralsnog onduidelijk.

Of het vlaggetje aan de bestuurderskant, precies zo eentje die je vroeger als kind achterop je fiets monteerde, de productieversie haalt, is nog maar de vraag. Of de echte Citrofielen warm gaan lopen voor deze concept-car is een net zo’n grote vraag. Mocht de Spacetourer Citroënist in productie gaan, dan maak je in ieder geval wel de blits op de camping.

