Citroën onthult Ami One Concept voor Genève

Citroën viert z’n 100-jarig bestaan tijdens de Autosalon van Genève op een manier die niet iedere liefhebber zal kunnen bekoren: met een elektrisch ‘Urban Mobility’-voertuigje. Helemaal hip is de Ami One Concept natuurlijk wel.

We zeggen bewust ‘voertuigje’, want er valt te twisten over de vraag of de Ami One Concept een auto is. De Ami One, waarvan we eerder al een teaser zagen, is bedoeld als mobiliteitsoplossing voor in de stad en moet toegankelijk zijn voor iedereen, dus ook voor mensen zonder rijbewijs.

Citroën gaat daarmee enigszins terug naar de microcars die juist in Frankrijk altijd zo succesvol zijn geweest, al is de Ami natuurlijk wat anders dan de bekende bromtorretjes die ook in Nederland wel worden verkocht. Wie 16 jaar of ouder is mag in de toekomstdroom van Citroën met de Ami op stap.

De Concept-car voldoet aan alle eisen die je aan een mobiliteitsconcept voor in de stad kunt stellen. In de toekomstvisie van Citroën is de moderne Ami via een app te boeken voor een periode van ‘5 minuten tot 5 jaar’, met zoveel mogelijk flexibiliteit als logisch gevolg.

Het autootje heeft een topsnelheid van 45 km/h en is 2,5 meter lang, 1,5 meter breed en 1,5 meter hoog. Met een draaicirkel van 8 meter is omkeren een fluitje van een cent. De actieradius van 100 km klinkt wellicht niet al te indrukwekkend, maar moet voor een kleine stadsauto wel toereikend zijn. Grote, naar achteren openende portieren bieden een ruime toegang tot een hip interieur met veel opbergruimte. Er is een bagageruimte achter de stoelen, maar die moet worden bereikt door het neerklappen van de bestuurdersstoel.

Citroën presenteert dit jaar nog een mobiliteitsconcept, maar daarvoor moeten we nog even geduld hebben. De tweede stadsrakker moet namelijk pas in mei onthuld en gaat dus aan de neus van de bekende Zwitserse autobeurs voorbij.