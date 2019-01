Citroën C3-XR onder het mes

Citroën bracht in 2014 in China de C3-XR op de markt, een compacte cross-over die opnieuw op de tekentafel is gelegd.

De C3-XR is een compacte cross-over die Citroën puur en alleen in China verkoopt. De door de joint-venture Dongfeng Peugeot-Citroën gebouwde hoge hatchback is 4,26 meter lang, 1,79 meter breed en 1,56 meter hoog. De auto, die zijn techniek ontleent aan de vorige generatie van de C3, krijgt een nieuwe neus aangemeten.

De voorzijde van de C3-XR gaat volledig op de schop. Tussen de nieuwe koplampen is een zwarte strip geplaatst die optisch doorloopt in die nieuwe kijkers. Een verdieping daaronder vinden we een smallere, kleine grille waarvan we de indeling kennen van auto's als de huidige C3. Ook het bumperwerk is gemoderniseerd, we nemen er nu twee Airbump-achtige vormen in waar die in een van de carrosseriekleur afwijkende kleur zijn uit te voeren. Achterop monteert Citroën nieuwe verlichting en een nieuwe bumper, al geeft Citroën er nog geen beeldmateriaal van vrij.

Op de motorenlijst zet Citroën een geblazen 1.2 die 117 pk levert. Ook is een 136 pk sterke turboloze 1.6 beschikbaar.