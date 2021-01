Cadillac presenteert drone voor passagiers

De vliegende Cadillac, VTOL genaamd, beleefde zijn debuut in een video van General Motors. De drone is volledig autonoom en heeft een Ultium-accupakket aan boord. Een elektromotor met een vermogen van 90 kW (122 pk) drijft vier rotors aan voor de nodige stuwkracht. De topsnelheid van de volledig autonome drone bedraagt 88 km/h. Het voertuig vliegt zelf naar vaste landingsplaatsen die verspreid zijn door de stad. In de drone is plek voor één persoon, die dankzij een groot glazen oppervlak een panoramisch uitzicht over de stad heeft. In de video wordt al gesproken over een variant voor twee personen.

Naast de drone liet Cadillac nog een ander concept zien: een autonome shuttle die qua ontwerp gelijkenissen vertoont met de Cruise Origin, eveneens een GM-product. Dit voertuig heeft nog geen naam, maar komt er volgens Cadillac 'binnenkort aan'. Uit de video blijkt in ieder geval al wel dat de Cadillac een stuk luxer is dan de Origin, onder meer dankzij de luxe loungestoelen die al even kort te zien zijn. Volgens General Motors zijn de twee voertuigen een eerste blik op hoe 'autonomie en luxe van Cadillac eruit kunnen zien in de nabije toekomst'. Het concern ziet het transport door de lucht als een belangrijke stap in toekomstige mobiliteitsoplossingen. De drone en shuttle van Cadillac bestaan momenteel alleen nog maar als animatie in de video. Of en wanneer de twee het productiestadium mogelijk bereiken, is nog niet bekend.