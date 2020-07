Bugatti stelt beslissing komst tweede model uit

In november werd bekend dat Bugatti in theorie openstaat voor het met een tweede model uitbreiden van zijn modellengamma. Nu blijkt Bugatti daar voorlopig helemaal niet over na te denken.

Bugatti heeft sinds zijn heropleving een portfolio dat slechts uit één model en enkele derivaten daarvan bestaat. De Veyron werd in tal van smaken aangeboden en ook van diens opvolger, de Chiron, staan verscheidene varianten op de menukaart van de supercarfabrikant. In november vorig jaar werd bekend dat Bugatti wel oren had naar een tweede model, een auto die destijds bij monde van CEO Stephan Winkelmann werd omschreven als een elektrische GT of cross-over. Bugatti zou met moederbedrijf Volkswagen Groep om de tafel gaan om de plannen te bespreken ten einde er een definitieve beslissing over te nemen. Uit berichtgeving van Automotive News blijkt dat we voorlopig niet op een uit twee modellen bestaande line-up van Bugatti hoeven te rekenen.

Volkswagen Groep zou de hand op de knip houden in verband met het wegens het coronavirus dramatische verkoopjaar 2020. Volgens Winkelmann zouden zelfs "[...] heel rijke klanten momenteel niet bereid zijn een exorbitant bedrag voor een supercar neer te tellen." Het vraagstuk of Bugatti met een tweede model komt, wordt dus op de lange baan geschoven.

Overigens was het opvallend dat topman Stephan Winkelmann in november vorig jaar juist een elektrische GT of cross-over noemde. Eerder dat jaar sprak de sprak de CEO zich namelijk nadrukkelijk uit tegen het SUV-concept. "Er komt geen SUV van Bugatti. Die zou geen recht doen aan Bugatti en haar geschiedenis", verklaarde de topman destijds.