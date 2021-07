Brilliance BS4 - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Langzaam maar zeker lijkt de Chinese auto zich definitief op de Europese markt te vestigen. Aan die situatie gingen echter heel wat mislukte pogingen vooraf, en één daarvan was die van Brilliance. De auto die je hier ziet is een BS4, een kleinere sedan die min of meer het einde van deze poging markeerde.

Als het merk Brilliance in Europa al enige bekendheid geniet, dan is dat dankzij de BS6. Met die forse sedan van Passat- en Mondeo-formaat deed Brilliance vanaf grofweg 2007 een poging om de Europese markt te veroveren, aanvankelijk vanuit Duitsland. Om serieus genomen te worden nam het daarbij een indrukwekkende reeks partners in de hand. Zo had Brilliance een samenwerkingsverband met BMW, was het design van de keurig gelijnde auto naar verluidt Italiaans en kwam de motor van Mitsubishi. Zelfs Porsche heeft nog enige bemoeienis gehad met de BS6, als we Brilliance zelf mogen geloven.

De poging Europa te veroveren werd al vrij vlot gestaakt. Het bleek lastig om aan een goed dealer- en importeursnetwerk te komen en bovendien was de Brilliance te duur voor wat het was. Ook behaalde hij bedroevend slechte resultaten in crashtests, niet ongewoon voor vroege Chinezen.

Voordat het merk weer verdween, werd er echter nog wel een reeks nieuwe modellen gepresenteerd. De auto die je hier ziet, is daar een belangrijk onderdeel van. Dit is namelijk geen BS6, maar een BS4. Een kleiner model dus, een C-segment-sedan van het formaat Ford Focus sedan of Volkswagen Jetta. Kennelijk zijn er toch nog een handjevol van deze auto’s verkocht, want op het bekende Duitse Mobile.de staan er op het moment van schrijven tien te koop. Voor de geïnteresseerden: prijzen schommelen grofweg tussen de duizend en drieduizend euro, voor auto's met lage kilometerstanden uit 2009 of 2010.

In Nederland is de auto nooit officieel geleverd en dat geldt zeker niet voor dit exemplaar uit 2010, dat pas sinds 2020 op Nederlands kenteken staat. Een typeplaatje ontbreekt en we menen achter de achterste kentekenplaat de bevestiging van een hoger type plaat te zien. Daarmee zou het in theorie ook om een rechtstreeks uit China gehaalde Brilliance Zhonghua Junjie of anders genaamd derivaat kunnen gaan. China lijkt echter niet zo happig op particuliere exporteurs, dus waarschijnlijk gaat het hier ‘gewoon’ om een Duitse BS4. Ook bijzonder.