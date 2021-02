Bovag pleit voor showroomverkoop op afspraak

De maatregelen tegen het coronavirus worden op enkele punten wat versoepeld. Eén van de beoogde versoepelingen is dat er in winkels op afspraak weer verkoop plaats mag vinden. Dat moet ook kunnen gelden voor autoshowrooms, vindt de Bovag. Een auto komen bekijken in de showroom en eventueel de koop daar rondmaken is volgens de branchevereniging te regelen.

Han ten Broeke, algemeen voorzitter van de Bovag, verklaart: "We hebben alle begrip voor de voorzichtigheid die het kabinet tentoonspreidt, we zitten nu eenmaal in een moeilijk te beteugelen pandemie. De impact van de lockdown op ondernemers en consumenten is echter groot. Wat ons betreft moet het mogelijk worden om op afspraak in de showroom bijvoorbeeld een fiets of caravan uit te zoeken. Dat hoeft geen impact te hebben op verspreiding van het virus, mits alle veiligheidsmaatregelen, zoals triage (uitvraag gezondheid), afstand en hygiëne in acht worden genomen. Dit kan een verstandige eerste stap zijn om ondernemers en hun klanten soelaas te bieden."

Momenteel kan er alleen verkoop plaatsvinden op afstand. Dat houdt volgens de Bovag in de praktijk potentiële kopers regelmatig tegen: "Bovag ziet nu de nodige terughoudendheid bij klanten omdat online, op afstand kopen voor veel klanten een nauwelijks te nemen drempel opwerpt. Goed advies en goede voorlichting zijn cruciaal bij de keuze van een vervoermiddel. En dat kan prima 1 op 1 in een showroom of winkel. Op afspraak, in een tevoren vastgesteld tijdvak." Uiteraard wil de Bovag wel dat bij 'winkelen op afspraak' alles in het werk gesteld wordt om dit veilig plaats te laten vinden. Daarom benadrukt men dat bij Bovag aangesloten bedrijven hiervoor al protocollen hebben liggen. De brancheorganisatie roept het kabinet op het 'winkelen op afstand' ook voor showrooms te laten gelden, met inachtneming van deze protocollen.