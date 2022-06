BMW 750i (1988) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Misschien is het wel helemaal je smaak, maar bescheiden vormgegeven zijn (vooral de krachtige topversies van) moderne BMW's in ieder geval niet meer. Hoe anders dat nog was in 1988, bewijst deze 750i van de E32-generatie wel.

De gloednieuwe BMW 7-serie mogen we gerust een behoorlijk designstatement noemen. Een auto die de tongen wel los weet te maken met zijn enorme grille en op het front over twee lagen verdeelde verlichting. We kunnen ons voorstellen dat sommige mensen bij het zien van die auto met weemoed terugdenken aan de 7-series van weleer. De E38 en diens voorganger, deze E32, ogen ronduit bescheiden naast hun nieuwste nakomeling. In het geval van deze door AutoWeek-forumlid JFR gespotte 7-serie is die bescheidenheid al helemaal opvallend.

We hebben hier immers een 750i voor onze neus. De topversie dus, als we de verlengde 750iL even niet meerekenen. Dat verraadt dit exemplaar echter niet zomaar. Zo ontbreekt het op de achterklep aan een typeaanduiding en bovendien staat dit exemplaar op vrij ingetogen wielen. Eigenlijk het enige dat weggeeft dat we hier met een goed bedeelde versie te maken hebben, is de grotere nierengrille (en bijbehorende aangepaste motorkap). Wie een E32 treft met de grotere nieren, weet dat er een acht- of twaalfcilinder in de neus ligt. Overigens had het nóg bescheidener gekund, want als optie kon je de 740i en 750i ook met de kleinere standaardgrille krijgen.

Een beetje een 'sleeper' is het dus wel, de 5,0-liter grote V12 stuurt immers grofweg 300 pk naar de achterwielen, op een gewicht van net geen 1.800 kilo. Een hoop staal om te verplaatsen natuurlijk, maar daar wist de V12 wel raad mee. In 7,4 seconden kon de 750i al van 0 naar 100 km/h speren (de 740i deed dat overigens net zo snel), om pas bij 250 km/h op te houden met versnellen. We kunnen ons zo voorstellen dat het nog wel wat verwonderde blikken oplevert als deze ingetogen 750i bij het stoplicht de sporen wordt gegeven.

Het is met een 750i echter vooral genieten van uiterst comfortabele ritjes. Nestel je op het grijskleurige leer en laat de V12 soepel en in stilte zijn werk doen en dan vergeet je spontaan dat het hier gaat om een auto die alweer 34 jaar oud is. Voor de huidige eigenaar is dat waarschijnlijk nog een vrij nieuwe ervaring, want de in 2013 geïmporteerde 750i kreeg eind mei een nieuw baasje. Geniet ervan!