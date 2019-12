Blik to the Future: Hyundai Tucson

'Blik to the Future' is de glazen bol van onze visionaire kunstenaars die, op basis van spionagebeelden en/of goed geïnformeerde bronnen, vooruitblikken op wat ons aan moois te wachten staat.

Met de Tucson was Hyundai er in 2004 als één van de eersten bij in het segment van de middelgrote SUV’s. Het model wist in de eerste jaren stevig van zijn voorsprong te profiteren, maar weet zijn pioniersrol de laatste jaren in ons land niet echt meer te verzilveren. Een geheel nieuwe generatie moet daar verandering in brengen.

De Nissan Qashqai wordt vaak genoemd als pionier van de hoogpotigen in het zogenaamde C-segment, maar Hyundai en Kia waren er met respectievelijk de Tucson en de Sportage nog iets eerder bij. Het technisch grotendeels gelijke tweetal scoorde in zijn beginjaren met een heleboel ruimte, een hoge instap, goede trekkwaliteiten en zelfs een uiterst voordelige V6-optie en werd in Nederland dan ook verrassend succesvol. Met dik 5.000 verkochte exemplaren was de Tucson in 2005 zelfs met afstand de populairste SUV van ons land, op gepaste afstand gevolgd door zijn Kia-broer. De SUV-markt was in die dagen lang niet zo groot als nu, maar ging mooi wel voor het overgrote deel naar de Koreanen.

Vision T

Inmiddels ziet het plaatje er heel wat minder rooskleurig uit voor de Tucson. Het feit dat veel kopers de kleinere Kona preferen, speelt daarin een rol, maar ook binnen zijn segment kan Hyundais voorloper het allemaal maar moeizaam bijbenen. Het model, dat in 2015 het stokje overnam van ‘tussenpaus’ ix35, deed het aanvankelijk nog erg netjes, maar weet het razende tempo van zijn overbevolkte segment anno 2019 niet meer helemaal bij te benen. Met de geheel nieuwe generatie, onlangs aangekondigd in de vorm van de Vision T-concept, helpt Hyundai het model in één klap van zijn wat brave karakter af. Met een veel scherper getekende koets hoeft de auto straks niet langer in de schaduw van de tot nu toe brutalere Sportage te staan. Een uit meerdere lagen opgebouwd front met een opvallend grote grille springt als eerste in het oog, zeker gezien de verlichting aan de voorkant. De Tucson wordt ook groter dan voorheen en neemt daarmee letterlijk meer afstand van de Kona.

Plug-in

Op technisch vlak staat uiteraard elektrificatie op de agenda. Prototypen met een laadpoort zijn al gespot, dus reken in elk geval op een plug-in hybride. Hyundai wedt echter doelbewust op allerlei paarden, dus net als bij de Ioniq en Kona valt ook een volledig elektrische versie niet uit te sluiten. Een grote broer van de Kona Electric wordt zelfs al terloops genoemd in de toekomstplannen van het merk. Het gros van de particuliere kopers zal echter ook bij de nieuwe Tucson kunnen vertrouwen op een reeks turbo-benzinemotoren, De klassieke atmosferische 1.6 GDi die nu nog als basismotor dient, mag dan met pensioen, want de 1.4T met 140 pk lijkt een uitstekende vervanger. Nu de voorbode van de Tucson al is gepresenteerd, is de volgende stap het tonen van de productieversie. Dat belangrijke moment staat waarschijnlijk voor volgend jaar op de rol, waarna in 2021 de marktintroductie volgt.