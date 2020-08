Blik to the Future: Dacia Spring

'Blik to the Future' is de glazen bol van onze visionaire kunstenaars die, op basis van spionagebeelden en/of goed geïnformeerde bronnen, vooruitblikken op wat ons aan moois te wachten staat.

Dacia heeft momenteel een interessant motorengamma. Nog niet zo lang geleden was je als klant aangewezen op ietwat verouderde techniek van Renault, maar tegenwoordig hangt het merk actuele krachtbronnen in zijn modellen. Niet alleen leveren de Roemenen in ons land auto's met de moderne TCe's van Renault, ook staan er diverse modellen met benzinemotoren op de leveringslijst die overweg kunnen met lpg. Voor hybrides en plug-in hybrides hoef je momenteel niet aan te kloppen bij Dacia en daarmee lijkt de komst van elektrische modellen toekomstmuziek. Niets is echter minder waar, want volgend jaar staat er een volledig elektrische hatchback in de showrooms van Dacia, die ondanks zijn beperkte afmetingen wel eens heel interessant kan zijn!

Volgend jaar lanceert Dacia weliswaar een compleet nieuwe Sandero, maar de absolute knaller van het merk belooft de elektrische Spring te worden. De Spring is de productieversie van de eerder getoonde Spring Electric Concept. Uit onlangs opgedoken patentschetsen blijkt dat Dacia voor de definitieve Spring opvallend trouw blijft aan het ontwerp van de concept-car. Dacia heeft enkele glimmers van het prototype verwijderd, maar het basisontwerp blijft samen met het opvallend vormgegeven front nagenoeg intact. Het design is overigens al wat ouder en komt de Chinese consument ongetwijfeld bekend voor.

Prijspakker

De Dacia Spring is namelijk in feite Dacia's versie van de Renault City K-ZE, die sinds vorig jaar in China te koop is. De K-ZE is op zijn beurt de volledig elektrische versie van de Kwid, een uiterst compact cross-overtje dat in diverse groeimarkten wordt verkocht. De versies met verbrandingsmotor zijn nooit naar Europa gekomen, maar als EV wordt hij wél aan het gamma van budgetmerk Dacia toegevoegd. Daar komt de Renault Groupe natuurlijk prima mee weg. De Dacia-klant is namelijk eerder dan de Renault-koper geneigd om een eenvoudiger afwerking voor lief te nemen. Zeker als je je bedenkt dat Dacia voornemens is om van de Spring de goedkoopste elektrische auto van Europa te maken!

Voor het beloofde bescheiden prijskaartje krijg je natuurlijk geen EV die in staat is om op één lading honderden elektrische kilometers af te leggen. Toch kom je er wat actieradius betreft zeker niet bekaaid van af. De Sprint Concept, die met zijn krap 3,75 meter lange koets zo’n 25 centimeter langer is dan een Smart Forfour, had een beoogde WLTP-actieradius van een voor dit segment zeer bruikbare 200 kilometer. Ter vergelijking: de Mini Electric komt op één elektrische adem 235 kilometer ver, terwijl de elektrische e-Up-, Mii Electric- en Citigo iV-drieling van de Volkswagen Group het tot 265 kilometer schopt. Hoe groot het accupakket precies wordt, houdt Dacia - evenals de specificaties van de elektromotor - nog even onder de pet. Het is echter niet ondenkbaar dat de Dacia dezelfde aandrijflijn krijgt als de Chinese Renault City K-ZE waarmee het model zijn basis deelt. Dat zou betekenen een 26,8 kWh elektrohart dat is gekoppeld aan een 45 pk elektromotor die de voorwielen aandrijft. Al met al niet bijster indrukwekkend, maar het helpt wel om het prijskaartje zo laag mogelijk te houden.

Zorgen

Met de kale vanafprijs, die in Europa waarschijnlijk zo rond de 15 mille zal schommelen, maakt Dacia de elektrische auto opeens héél bereikbaar voor de massa. Reken er wel op dat de Spring het voor dat geld zonder de opsmuk doet die op de Spring Concept zichtbaar was, al zou een duurdere uitvoering natuurlijk wat comfort en vooral enige ‘fun’ aan de elektro-stadsauto kunnen toevoegen. Het lezen van de naam van de al aangehaalde stamvader van deze elektrische Roemeen, de Renault Kwid, baart je mogelijk wat zorgen. Global NCAP ramde in 2016 in India namelijk diverse uitvoeringen van de Kwid tegen de muur. Zelfs een versie met bestuurdersairbag – in India tot voor kort veelal optioneel – wist geen enkele ster te scoren. Inmiddels is de Kwid ingrijpend gemoderniseerd en voor de Europese markt heeft moederbedrijf Renault ongetwijfeld zijn best gedaan om het veiligheidsniveau naar een hoger plan te tillen.

De Spring wordt waarschijnlijk in oktober aan de wereld voorgesteld. De auto staat echter pas volgend jaar in de showroom. Een trede hoger op de EV-ladder biedt moederbedrijf Renault sinds enkele weken de Twingo Electric aan, die met zijn 82 pk leverende elektromotor en zijn WLTP-actieradius van 190 kilometer als duurder alternatief fungeert.