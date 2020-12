Belgische automagnaat Roland D’Ieteren overleden

Treurig nieuws uit België: Roland D’Ieteren, bekend van het gelijknamige bedrijf dat onder meer verantwoordelijk is voor de import van auto’s van de Volkswagen Group, is overleden.

D’Ieteren heeft in België min of meer de status die Pon in Nederland heeft. Net als bij ons worden de auto’s van Volkswagen er geïmporteerd door een particuliere importeur die er al heel vroeg bij was. In het geval van D’Ieteren werd het contract met Volkswagen in 1948 getekend door de vader van Roland, Pierre D'Ieteren. Het bedrijf zelf bestond trouwens al sinds 1805, aanvankelijk als reparateur en later ook als bouwer van rijtuigen.

Roland D'Ieteren stond dertig jaar aan het roer bij het familiebedrijf en was er van 1972 tot zijn pensioen in 2016 in dienst. Hij is 78 jaar geworden en volgens Het Laatste Nieuws overleden aan de gevolgen van, jawel, het coronavirus. Zijn zoon, Nicolas D’Ieteren, is al jaren bestuursvoorzitter bij het bijzondere bedrijf.