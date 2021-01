Back to Basics: Mercedes-Benz GLB

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Inmiddels is de Mercedes-Benz GLB alweer anderhalf jaar onder ons. Hoewel de GLB formeel onder de GLC staat, ontlopen ze elkaar qua formaat nauwelijks. Sterker nog, de GLB is zelfs ruimer dan zijn 'grote' broer. Krijg je voor de vanafprijs van ruim een halve ton nog een beetje waar voor je geld? Tijd om de instapversie van de GLB te ontleden.

Mercedes-Benz GLB 180 Business Solution

€ 51.095

De GLB is in feite het antwoord van Mercedes-Benz op auto's als de Volkswagen Tiguan Allspace en de Peugeot 5008. Optioneel is hij er zelfs als zevenzitter, maar daarover later meer. Waar de GLA als crossover meer gericht is op kopers die een modieuze maar hoger op zijn poten staande auto zoeken, heeft de GLB de uitstraling van een SUV en is hij een stuk groter. De GLB meet 4,6 meter in de lengte en is daarmee 22,4 centimeter langer dan de GLA en de wielbasis meet 10 centimeter extra. Verder is de GLB 4,7 centimeter hoger dan de GLA. Qua vanafprijs ontlopen ze elkaar met ongeveer € 3.000 in het nadeel van de GLB.

Voor de GLB biedt Mercedes-Benz de keuze uit vier verschillende benzinemotoren en drie diesels. De 200, 250, 200d en 220d zijn desgewenst ook met 4Matic-vierwielaandrijving leverbaar. De 306 pk sterke rangetopper AMG GLB 35 is alleen leverbaar als 4Matic. Vandaag pakken we de 136 pk sterke GLB 180 erbij, standaard is deze motor gekoppeld aan de 7G-DCT automaat. Het is de GLB 180 Business Solution die voor het bovenstaande bedrag in de prijslijst staat. Daarom is deze uitvoering de uitverkorene voor deze rubriek.

Minder te kiezen

Het voordeel van de Business Solution ten opzichte van duurdere uitvoeringen komt vanzelfsprekend niet zonder beperkingen. Standaard rolt hij op relatief bescheiden 17-inch lichtmetalen wielen met een vijf-dubbelspaaks design. De keuze bestaat verder uit nog drie andere wieldesigns, maar daarbij zit je meteen vast aan aanvullende uitrustingspakketten. Bij duurdere uitvoeringen GLB kun je af fabriek ook zonder aanvullende uitrusting kiezen uit meerdere soorten wielen. Qua kleuren zijn de keuzemogelijkheden wel vergelijkbaar bij de Business Solution. Standaard is hij gespoten in de kleur nachtzwart. Voor de kleur poolwit betaal je € 254 extra en voor de metallic lakken moet je € 908 bijlappen. 'Designo Patagoniërood Metallic' is met een meerprijs van € 1.150 de duurste lakkleur.

De GLB heeft als Business Solution standaard een chromen strip onderaan de raamlijn. Voor de bumpers en de onderkant van de deuren is gebruik gemaakt van zwart plastic. Aan de voor- en achterzijde zijn daar nog zilverkleurige inzetstukken aan toegevoegd. Led-koplampen en -achterlichten zijn inbegrepen, net als parkeersensoren voor en achter met een achteruitrijcamera en parkeerassistent. Verder zijn de buitenspiegels elektrisch inklapbaar en hoef je ook de achterklep niet handmatig meer te openen en sluiten.

Mag het een beetje meer zijn?

In het interieur van de GLB is het eveneens zwart dat de klok slaat. Net als bij het exterieur zijn er voor het interieur van de Business Solution ook slechts beperkte mogelijkheden om het geheel naar eigen smaak in te richten. De bekleding is standaard een combinatie van kunstleer en stof en de sierdelen zijn een zilverkleurige 'Ellipse-look'. Het digitale instrumentarium en de uitgebreide MBUX-interface met onder meer navigatie zijn altijd aanwezig. Andere bij de prijs inbegrepen comfort verhogende zaken zijn stoelverwarming, een licht- en regensensor en een automatisch dimmende binnen- en linker buitenspiegel.

Qua veiligheidssystemen beschikt de GLB over een actieve rem- en spoorassistent. Al met al lijkt het alsof je aan boord van de goedkoopste versie van de GLB op zich niet overdreven veel meer te wensen over hebt. De kop van dit stukje slaat dan ook meer op het aantal zitplaatsen. Standaard kun je vijf man meenemen in de GLB, maar optioneel is er voor € 908 een derde zitrij leverbaar. Dat maakt de GLB tamelijk uniek, want Mercedes-Benz is het enige Duitse premiummerk dat in dit segment een zevenzits SUV aanbiedt. BMW heeft de vergelijkbaar geprijsde 2-serie Gran Tourer, maar dat is weer een heel ander soort auto.

De beschikbare opties bij de GLB Business Solution zijn voornamelijk deel van grotere totaalpakketten. Bij de Business Solution Luxury krijg je voor € 2.432 onder meer 18-inch wielen, sfeerverlichting in het interieur, MBUX Augmented Reality voor de navigatie en volledig kunstleren stoelen. Wanneer je liever een sportievere uitdossing hebt, kun je voor € 3.784 de Business Solution AMG aanvinken. Dan krijg je dezelfde opties als bij de Luxury, maar zijn zowel het exterieur als interieur voorzien van AMG-stijlelementen. Bovenop één van deze twee pakketten is dan nog de Business Solution Plus à € 1.936 leverbaar. Elektrisch verstelbare voorstoelen met memory, een panoramadak, Keyless Go en de uitgebreide Multibeam led-koplampen zijn dan enkele zaken die je erbij krijgt op je GLB. Voor adaptieve cruisecontrol zal je het rijassistentiepakket nog aan moeten kruisen voor € 2.220. Hoewel de GLB 180 Business Solution weinig losse opties heeft, kun je dus nog steeds een aanzienlijk bedrag toevoegen aan de vanafprijs.