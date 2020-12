Back to Basics: Dacia Sandero

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Anno 2020 is het eigenlijk vrijwel onmogelijk om voor onder de € 15.000 een nieuwe, nog enigszins ruime auto te kopen. Bij Dacia laat men zien dat dat nog wél gewoon kan! De jongste Sandero is iets in prijs gestegen ten opzichte van zijn voorganger, maar staat voortaan op het platform van de Clio én is iets ruimer dan voorheen. Wat krijg je bij Dacia allemaal voor de instapprijs? In deze editie van 'Back to Basics' zoekt AutoWeek het uit.

Dacia Sandero TCe 100 Bi-Fuel GPF Essential

€ 13.490

Met de introductie van de nieuwe Sandero heeft Dacia een behoorlijke stap gezet ten opzichte van de vorige generatie. Waar de Roemenen voorheen gebruik maakten van het aloude M0-platform, staan de Sandero en de Logan voortaan op het CMF-B-platform dat Renault ook voor de Clio en Captur gebruikt. De Logan komt echter niet naar Nederland, dus die komt ook niet langs in deze rubriek. Wat het nieuwe onderstel concreet betekent voor de rij-eigenschappen moet nog blijken, maar in ieder geval is de Sandero gegroeid. Zo nam de wielbasis met 1,5 centimeter toe en hebben de achterpassagiers 4,2 centimeter extra beenruimte. Daarnaast past er voortaan 8 liter extra bagage in de kofferbak. Geen wereldschokkende verbeteringen, maar desalniettemin mooi meegenomen.

Bij de Sandero heb je de keuze uit twee motoren: de TCe 100 Bi-Fuel GPF en de TCe 90 GPF. De TCe 100 Bi-Fuel, die zowel op benzine als lpg loopt, is met een vanafprijs van € 13.490 de goedkoopste krachtbron. Voor de conventionele TCe 90 GPF dien je € 500 extra af te tikken. De Bi-Fuel is overigens alleen leverbaar met een handgeschakelde zesbak. Voor de TCe 90 heeft Dacia een CVT-automaat in de aanbieding, maar deze kun je alleen bestellen in combinatie met het duurdere uitrustingsniveau Comfort. Die automaat heeft dan ook nog eens een meerprijs van € 2.400 ten opzichte van de TCe 90 Comfort met handbak, die € 15.590 kost.

Wieldoppen en zwart plastic

Wie deze rubriek regelmatig leest, weet dat basisversies van veel modellen tegenwoordig soms niet eens meer als zodanig te herkennen zijn. Niet bij Dacia. Om te beginnen rolt de Sandero op 15-inch stalen wielen met wieldoppen. Het meer basic karakter komt op de Essential ook tot uiting in de in het zwart uitgevoerde handgrepen en spiegelkappen, terwijl die zaken bij de duurdere Comfort meegespoten zijn in de carrosseriekleur. Toch is het ook weer niet zo dat het armoe troef is op de Sandero Essential. Standaard beschikt hij namelijk over led-verlichting rondom, zelfs voor het dimlicht. Ook zijn de bumpers zijn gewoon meegespoten in de carrosseriekleur.

Wanneer je absoluut niets bij wilt leggen op de Essential, zul je het moeten doen met de kleur Blanc Glacier. Voor een meerprijs van € 595 heb je de keuze uit nog zes andere kleuren, waarvan 'Bleu Iron' en 'Rouge Fusion' de meest spetterende opties zijn. Verder is er op het gebied van personalisatie niet heel veel mogelijk. Wel kun je voor € 195 nog parkeersensoren achter aanvinken. Na het parkeren van de Sandero kun je hem overigens wel gewoon op afstand vergrendelen, want centrale deurvergrendeling met afstandsbediening is altijd aanwezig.

Warmpjes bij

Het interieur van de Sandero oogt niet meer zo spartaans als het ooit was, maar in de Essential voert soberheid nog steeds de boventoon. Rondom de ventilatieroosters zit nog een glimmend randje voor wat frivoliteit, maar daar houdt het wat betreft de opsmuk wel op. Zwart stof en zwart plastic is wat de klok slaat in de Sandero. Overigens is het ook weer niet zo dat je gespeend bent van iedere vorm van comfort. Standaard zit er geen ingebouwde radio in de Sandero, maar een systeem dat 'Media Control' heet. Bovenin het dashboard zit een vakje waar je je smartphone kunt plaatsen, waarna deze onder meer de radio en navigatie voor zijn rekening neemt. De Sandero heeft standaard een DAB+-radio, maar die kun je dus niet bedienen via een interface in de auto. De enige digitale interface in de auto is het 3,5-inch TFT-scherm voor de boordcomputer tussen de tellers. Een ander opvallend item in de standaarduitrusting is cruisecontrol. Verder is het stuurwiel in hoogte verstelbaar en zijn de ramen vóór elektrisch bedienbaar. De spiegels moet je dan wel weer met de hand verstellen.

Qua veiligheidssystemen heeft de basisversie van de Sandero standaard Active Emergency Braking en belt de auto in het geval van een ongeluk automatisch de hulpdiensten. In deze maanden is het wellicht geen grote ramp, maar voor de zomermaanden is het wel handig om je te realiseren dat de Sandero Essential standaard geen airconditioning aan boord heeft. Dat kost € 595. De derde en laatste optie voor de Essential is het Pack Comfort, waarmee je voor € 155 een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel met armsteun en een in diepte verstelbaar stuurwiel krijgt.

Wanneer je alle drie de beschikbare opties bij elkaar optelt, kom je op een meerprijs van € 945 uit. Dan kost de Sandero Essential opeens € 14.435. Dat geeft stof tot nadenken, want de Comfort is er in combinatie met de LPG-machine al vanaf € 15.090. Dan zijn niet alle bovengenoemde zaken standaard, maar krijg je wel onder meer elektrisch bedienbare ramen achter, een regen- en lichtsensor, een multimediasysteem met 8-inch touchscreen en elektrisch verstelbare buitenspiegels. Kortom, het heeft eigenlijk alleen zin om voor de basisversie van de Sandero te gaan als je het ook écht bij het essentiële houdt.