Autoverzekering het goedkoopst op je 65ste

De kans dat de premie van je autoverzekering in 2023 omhoog gaat is groot. Maar wanneer is je autoverzekering eigenlijk het goedkoopst? Dat heeft vergelijkingssite Geld.nl uitgezocht.

Het zal niemand verbazen dat autoverzekeringen voor jongere en beginnende bestuurders niet de goedkoopste zijn. Uit onderzoek van Geld.nl blijkt dat de premies voor autoverzekeringen gemiddeld op je 65ste het minst duur zijn. Kijken we naar het bredere plaatje, dan valt te concluderen dat de verzekeringspremie tussen je 30ste en 75ste verjaardag het minst prijzig is.

Een 65-jarige automobilist betaalt in Nederland gemiddeld €41,31 euro per maand voor zijn autoverzekering. Een 25-jarige betaalt gemiddeld €55,50 per maand, 26 procent meer dus. Een 80-jarige betaalt nog gemiddeld nog meer voor zijn of haar autoverzekering: €64,64 per maand.

Opvallend is dat verzekeringsnemers van 35 jaar de op één na laagste premie betalen. Dit komt doordat de verzekeringspremie tussen je 25ste en 35ste daalt, maar na je 35ste weer toeneemt omdat er rekening wordt gehouden met kinderen in de auto.

In het onderzoek heeft Geld.nl drie scenario's voor diverse leeftijdsgroepen doorgerekend. In scenario één rijdt een in Zaandam wonende verzekeringsnemer een Volkswagen Polo uit 2019 met een all-riskautoverzekering. In scenario twee gaat het om een Toyota Yaris uit 2016 met een bestuurder uit Gorinchem die een WA+-verzekering heeft. In scenario drie betreft het een Peugeot 508 uit 2012 en een bestuurder uit drachten met een WA-verzekering. In alle gevallen rijdt de bestuurder 12.000 kilometer per jaar en heeft hij of zij vijf schadevrije jaren. In de realiteit zal de verzekeringspremie van persoon tot persoon verschillen.