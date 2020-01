Automarkt Europa: de cijfers van 2019

De verkoopcijfers van alle landen in Europa zijn bekend. In 2019 werd er gemiddeld een lichte verkoopstijging genoteerd. Er zit uiteraard ook een aantal uitschieters naar boven en beneden tussen.

De afgelopen weken lichtten we er al de verkoopcijfers van een aantal relevante landen uit. Inmiddels zijn ook de cijfers voor heel Europa bekend. Over alle landen (inclusief de niet-EU-landen met vrijhandelsverdragen) werd een verkoopgroei van 1,2 procent behaald. In totaal werden er 15.805.752 nieuwe auto's verkocht. De grote uitschieters zijn Litouwen (+ 43,2 procent), Roemenië (+ 23,4 procent) en Hongarije (+ 15,6 procent). De landen die het gemiddelde flink omlaag trekken, zijn IJsland (- 34,8 procent), Ierland (- 6,8 procent) en Cyprus (- 5,7 procent).

Een aanzienlijk deel van de in Europa nieuw verkochte auto's in 2019 kwam van de Volkswagen Group. Maar liefst 24,5 procent was van dat concern afkomstig en daarmee staat het op de eerste plaats. Het merk Volkswagen was het populairst. PSA staat op de tweede plaats, met een marktaandeel van 15,6 procent, gevolgd door de Renault Group met 10,5 procent. Op de vierde stek treffen we het eerste niet-Europese concern: Hyundai. BMW volgt op de vijfde plaats, Daimler op plaats zes.

December was over heel Europa gezien de meest succesvolle maand. Dat werd voor een belangrijk deel aangejaagd door de enorme run op 'bijtellingsknallers' hier in Nederland, maar ook door de per 2020 ingevoerde strengere CO2-regels in Zweden en Frankrijk. Behalve Nederland (+ 113,9 procent) was het vooral in Zweden in december een drukke maand. Daar groeide de verkoop in december met maar liefst 109,3 procent ten opzichte van november.