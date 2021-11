Het derde kwartaal blijkt voor veel autofabrikanten problematisch, nu de gevolgen van het chiptekort zich duidelijker af beginnen te tekenen in de verkoopcijfers. Dat betekent niet meteen dat fabrikanten diep in de rode cijfers duiken, maar de winst ligt door de aanhoudende problemen bij de meeste fabrikanten een stuk lager dan verwacht.

'Chiptekort', je kunt in het economische nieuws van vandaag de dag eigenlijk niet meer om het woord heen. In het derde kwartaal heeft vrijwel iedere fabrikant de impact van het chiptekort gemerkt, ook al weet de een beter om te gaan met de gevolgen dan de ander. Toyota boekt bijvoorbeeld een recordwinst ondanks het chiptekort. Dat geldt niet voor landgenoten Honda en Subaru. Honda boekte in het derde kwartaal namelijk 30 procent minder winst dan in dezelfde periode vorig jaar. Subaru zet de daling nog veel harder in met een min van 46 procent. Niet alleen het chiptekort, ook de stijgende prijs van grondstoffen draagt bij aan de winstdaling.

Bij Mercedes-Benz en BMW gaat het er rooskleuriger aan toe. Hoewel beide fabrikanten te maken hebben met een daling in de verkoopcijfers, heeft de winst daar niet onder te lijden. Daimler, het moederbedrijf van Mercedes-Benz, noteerde in het derde kwartaal een winst van €2,6 miljard euro, 18 procent hoger dan in 2020. Bij BMW steeg de winst zelfs met 50 procent tot €2,9 miljard. Die hogere winsten komen vooral doordat nieuwe auto's tegen een hoger bedrag weggezet kunnen worden en beide merken inzetten op hogere marges per auto. De Volkswagen Groep noteert dan wel weer een winstdaling van 12 procent, maar met €2,8 miljard schurkt de winst nog altijd tegen die van BMW aan.

Rode cijfers zijn er wel voor Jaguar Land Rover, dat het afgelopen kwartaal een verlies van omgerekend €358 miljoen in de boeken zette. In dezelfde periode vorig jaar was dat nog een winst van omgerekend €75 miljoen euro. CFO Adrian Mardell meldt tegenover Autonews Europe dat het verlies vooral komt omdat maar liefst 160.000 orders niet vervuld konden worden. Hij voegt eraan toe dat dat "waarschijnlijk het hoogste getal in de geschiedenis van het bedrijf is."

Stellantis weet de schade in het derde kwartaal nog enigszins te beperken. Het concern vermeldt nog geen winstcijfer, maar stelt wel dat de omzet met €32,6 miljard het afgelopen kwartaal met 14 procent daalde ten opzichte van 2020. Die daling is met name toe te schrijven aan het feit dat Stellantis de productie van 600.000 auto's 'misliep' in de afgelopen drie maanden. Ford en General Motors zagen hun winst ook dalen in het derde kwartaal van dit jaar. Beide fabrikanten rekenen erop dat de problemen nog tot in 2022 aanhouden.