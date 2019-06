Auto-productie Verenigd Koninkrijk blijft krimpen

Het gaat niet best met de autoproductie in het Verenigd Koninkrijk. Het aantal geproduceerde auto's ligt in mei maar liefst bijna 16 procent lager dan in dezelfde maand vorig jaar.

De autoproductie in het Verenigd Koninkrijk is in mei met 15,5 procent afgenomen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers die de Society of Motor Manufacturers en Traders (SMMT), het Engelse equivalent van de Nederlandse Bovag, vandaag presenteert. In mei produceerden autofabrikanten in totaal 116.035 auto's, 21.230 stuks minder dan de 137.274 die in de dezelfde maand vorig jaar gebouwd werden. In de eerste 5 maanden van dit jaar werden in het Verenigd Koninkrijk 557.295 auto's gebouwd en daarmee loopt het land nu heftig achter (21 procent) bij de 705.774 die in dezelfde periode vorig jaar werden geproduceerd.

De onzekerheden omtrent de Brexit spelen volgens SMMT hier een rol bij, maar volgens de branchevereniging benadrukken de slechte cijfers juist dat het belangrijk is een harde-Brexit te voorkomen. "Een betere toekomst is alleen mogelijk als we een Brexit-deal kunnen sluiten waarmee we onze reputatie als een aantrekkelijk land voor auto-productie kunnen herstellen. Een harde Brexit is geen optie," zo zegt Mike Hawes, Chief Executive bij SMMT.

Honda liet al weten zijn fabriek in het Engelse Swindon te gaan sluiten, maar zei daarbij dat de Brexit-perikelen daar geen rol bij hebben gespeeld. Eerder dit jaar werd bekend dat BMW 'kritisch' naar zijn productie in het Verenigd Koninkrijk zou kijken. Het bedrijf heeft nog geen besluit genomen over het wel of niet verplaatsen of herindelen van zijn Engelse productie.