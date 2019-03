Audi's nieuwste plug-ins in beeld

Tijdens de Autosalon van Genève presenteert Audi nieuwe plug-in versies van zowel de Q5 en A6 als de A7 en A8. Nu hebben we er daar drie van in beeld.

Voorheen gebruikte Audi de aanduiding 'e-tron' voor plug-in hybride versies van auto's als de A3 Sportback en Q7, maar tegenwoordig is het label voorbehouden aal Audi's volledig elektrische modellen. De plug-ins krijgen voortaan de toevoeging 'e' achter hun motoraanduiding, iets dat voor het eerst tot uiting komt op de A6 TFSI e, Q5 TFSI e, A7 TFSI e en A8 TFSI e. We kunnen jullie nu het eerste beeldmateriaal laten zien van die laatste drie.

Van de Q5, A6 en A7 verschijnen twee plug-in hybrideversies, waarbij de eerste, de 50 TFSI e, een op comfort gerichte variant is; de 55 TFSI e is volgens Audi meer op sportiviteit gericht. Bij de A8 heten die twee varianten 55 TFSI e en 60 TFSI e.

De plug-ins moeten volgens Audi alle 'meer dan 40' kilometer elektrisch kunnen afleggen. De elektromotor is in de transmissie verwerkt en het accupakket, in alle versies 14.1 kWh groot, is onder de vloer van de bagageruimte gemonteerd. De A8 L 60 TFSI e Quattro heeft een 3,0-liter grote V6 onder de kap die samenwerkt met een in de achttraps tiptronicautomaat verwerkte elektromotor. Het systeemvermogen bedraagt 449 pk en 700 Nm koppel. Let wel, het betreft hier de A8 L, de verlengde versie van de A8.

In de Q5, A6 en A7 Sportback is de verbrandingsmotor geen V6, maar een 2.0 TFSI. De transmissie is bij die drie auto's een zeventraps S-tronic-automaat. Deze twee plug-ins, met Quattro-aandrijving, hebben als 50 TFSI e een systeemvermogen van 299 pk en 450 Nm en als 55 TFSi een vermogen van 367 pk en 500 Nm. De 55 TFSI e Quattro-uitvoeringen zijn standaard voorzien van een S-linepakket. De stekkerversies van de A6 en van de A7 Sportback hebben zwarte details, rode remklauwen en privacy glass achter. Die twee auto's profiteren daarnaast van een sportonderstel.

De nieuwe versies komen nog dit jaar beschikbaar. Prijzen volgen in een later stadium.