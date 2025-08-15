Amerikaanse luchtmacht wil twee Cybertrucks kapotschieten

Volgens het bericht, boven water getoverd door Automotive News, zoekt de US Air Force momenteel 33 verschillende voertuigen voor schietoefeningen met raketten in de Amerikaanse staat New Mexico. Nu zijn wij niet zo thuis in wat de Amerikaanse luchtmacht allemaal doet, maar dit is ongetwijfeld niet de eerste keer dat er zo’n zoektocht gaande is. Wat hier opvalt, is dat er in de documenten specifiek wordt gevraagd om twee voertuigen van een specifiek merk en type. Dit is ongebruikelijk, maar voor de Tesla Cybertruck maakt het leger doelbewust een uitzondering. “Er is vastgesteld dat ze niet de normale omvang van de schade ondervinden die bij een grote impact mag worden verwacht”, drukt de luchtmacht het eufemistisch uit. "Het agressief hoekige en futuristische ontwerp van de Cybertruck, gecombineerd met zijn ongelakte roestvrijstalen exoskelet, onderscheidt hem van concurrenten, die doorgaans een carrosserie van geverfd staal of aluminium gebruiken."

Concreet komt het hierop neer: de Cybertruck zou volgens Tesla kogelwerend en ‘apocalypse-proof’ zijn en het Amerikaanse leger wil graag weten in hoeverre dat klopt. Zo weet men ook wat men moet doen als een vijand zich in een Cybertruck zou verschansen of verplaatsen, en dat wordt kennelijk nuttig geacht. De Cybertrucks die voor de proef worden gebruikt, hoeven overigens niet te functioneren. Wel moeten ze rollend kunnen worden verplaatst en moet het exterieur helemaal intact zijn, inclusief spiegels en uiteraard alle ruiten.