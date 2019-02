Amazon investeert in Rivian

Het gerucht hing al even in de lucht, maar is nu dan door Rivian zelf bevestigd: Amazon investeert in het nieuwe automerk. De investering van de Amerikaanse gigant is gelijk geen kattenpis.

Amazon steekt namelijk een schamele 700 miljoen dollar in het nieuwe automerk die daarmee aan de slag kan gaan met de ontwikkeling van zijn elektrische auto’s. Autoland maakte afgelopen kennis met Rivian. Op de beursvloer van de Los Angeles Auto Show ontmoetten we de R1T. De elektrische pick-up vond tijdens diezelfde beurs een bondgenoot: de elektrische SUV R1S. Niet alleen de consument, maar ook de zakenwereld was benieuwd, want sindsdien draait de geruchtenmolen op volle toeren over geïnteresseerden en investeringen. Begin deze week schreef Reuters nog dat Amazon en General Motors interesse in het automerk hadden.

Amazon slaat nu toe met de grote investering, waarmee Rivian’s beloftes waarheid lijken te worden. De ontwikkelaars kondigden namelijk aan dat de eerste elektrische off-roaders aan het einde van 2020 worden geleverd. Rivians R1T en R1S maken gebruik van hetzelfde modulair platform en halen hun kracht uit een 180 kWh groot accupakket die gekoppeld is aan vier 200 pk sterke elektromotoren. Met de nabije komst van deze twee modellen, kan Tesla zijn borst nat gaan maken.

Automotive News zegt dat een Rivian-woordvoerder heeft verklaard dat Amazon een van de twee investeerders is. Het andere bedrijf is de langetermijnbeleggingspartner ALJ. Waar General Motors in het verhaal gebleven is, blijft vooralsnog onduidelijk.