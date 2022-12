Abt neemt waterstofaandrijflijn voor bedrijfswagens in productie

Abt E-line, een op uitstootvrij vervoer gerichte tak van de Duitse tuner Abt, neemt aandrijflijnen met een waterstofcel voor bedrijfswagens in productie. Daar is volgens het bedrijf voldoende vraag naar onder vervoerders die langere afstanden afleggen.

We kennen Abt natuurlijk hoofdzakelijk als de tuner die onder meer Audi's sneller én opvallender maakt, maar naast de Sportsline-tak die dat doet, heeft Abt ook een afdeling genaamd E-line. Die houdt zich bezig met de ontwikkeling van 'schone' aandrijflijnen. De afgelopen drie jaar lag daarbij de focus op de ontwikkeling van een aandrijflijn-met-waterstofcel voor bedrijfswagens. Die is nu productieklaar.

Afhankelijk van het model waarin die aandrijflijn wordt toegepast, kent-ie twee tot zeven waterstoftanks. Abt laat weten dat het inpassen van voldoende tankcapaciteit een van de grootste uitdagingen was bij het ontwikkelen van de aandrijflijn, maar het resultaat mag er wezen. De meest uitgebreide configuraties ervan zijn namelijk goed voor een rijbereik dat 'honderden kilometers groter' is dan die van elektrische busjes die hun energie in accu's opslaan. De bedrijfswagens-op-waterstof zouden 'op één tank' ook verder komen dan equivalenten op diesel.

Productie

Hoewel Abt overtuigd is van het nut van bedrijfswagens met accu's voor transport over kleinere afstanden, geeft het weer dat die niet geschikt zijn voor langeafstandstransport. Daarvoor moet zijn nieuwe aandrijflijn uitkomst bieden. Die werd voor het eerst getoond op de 'IAA Transportation' in Hannover, afgelopen september. Aldaar was de interesse voor het product volgens Abt groot genoeg om het in productie te nemen.

Het in het Zuid-Duitse Kempten gevestigde bedrijf noemt niet specifiek vanaf wanneer en waar de productie zal plaatsvinden. De ontwikkelingsfase van de aandrijflijn is al wel volledig afgerond, dus lang zal het niet meer duren voor de eerste bestelauto's met een waterstofcel van Abt rondrijden. Die zal in ieder geval toepasbaar zijn in de Volkswagen Crafter, maar naar alle waarschijnlijkheid ook in bedrijfswagens van andere merken.