Aantal lpg-auto's in Nederland naar historisch dieptepunt

Lpg als autobrandstof: ooit leek het volgens velen de toekomst. Het is anders gelopen. Inmiddels is het aantal lpg-auto's in Nederland onder de 100.000 uitgekomen.

In de jaren 90 en 90 maakte lpg, ook wel autogas genaamd, een enorme opmars als brandstof voor auto's. In de nieuwe eeuw bleef de populariteit groot en met de komst van de derde generatie gasinstallaties (lpg-G3) waren eerdere nadelen (minder vermogen, hoger verbruik) tot een minimum beperkt. De prijs van autogas bleef vaak laag waar benzine- en dieselprijzen stegen en dat maakte het alsmaar aantrekkelijker. Er stond wel tegenover dat je meer mrb kwijt was met een lpg-auto, al was het omslagpunt in veel gevallen al na zo'n 10.000 km op jaarbasis bereikt.

Lpg heeft het echter onder meer zwaar gekregen vanwege steeds zuinigere dieselauto's maar ook vanwege de opmars van (plug-in) hybride en elektrische auto's. Ook is het aanbod nieuwe auto's met een af fabriek lpg-installatie gekrompen. Het lijkt uit het vizier van de Nederlandse automobilist te verdwijnen, blijkt ook uit de laatste cijfers die Bovag en RDC delen: inmiddels zijn er minder dan 100.000 lpg-auto's over in Nederland. Daarmee beslaan lpg-auto's nog maar 1 procent van het Nederlandse wagenpark. Begin deze eeuw waren het er nog pakweg 350.000, toen goed voor 5,5 procent aandeel. Overigens waren het er in 1990 zelfs nog 545.000.

Er zijn momenteel nog enkele nieuwe auto's te koop met een af fabriek lpg-installatie, waaronder de gloednieuwe Dacia Sandero. In Nederland zal er mogelijk niet vaak meer voor autogas worden gekozen, maar in de landen om ons heen goeit lpg juist in populariteit. Wellicht keert het tij hier nog, lpg geldt namelijk als een schoner alternatief voor benzine en kan in dat opzicht nog steeds interessant zijn.