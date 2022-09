20 procent van EV's in Nederland is een Tesla

Het aantal volledig elektrische auto's in Nederland is in een korte periode enorm toegenomen. Uit cijfers van Bovag, RAI Vereniging en RDC blijkt dat er op 1 september voor het eerst meer dan 300.000 elektrische personenauto's in Nederland geregistreerd stonden. Om dat enigszins in perspectief te zetten: dat zijn er bijna driemaal zoveel als 2,5 jaar geleden.

Op 1 januari 2020 stonden er bijna 108.000 elektrische personenauto's in Nederland geregistreerd. Op 1 september dit jaar waren dat er 303.348. 61.635 stuks daarvan zijn een Tesla en dat betekent dat zo'n 20 procent van alle in Nederland geregistreerde elektrische auto's een Tesla is. 12,5 procent van alle EV's is een Volkswagen, 9 procent een Hyundai en ongeveer 8 procent is een elektrische auto van Kia. Audi is met een aandeel van 6 procent in het aantal in Nederland geregistreerde elektrische personenauto's goed voor een vijfde plek.

De Tesla Model 3 is met afstand de meest voorkomende elektrische auto in Nederland. 14 procent van alle in ons land geregistreerde elektrische auto's is een Model 3. 6 procent een Kia Niro en 5,5 procent een Hyundai Kona. De Volkswagen ID3 en Renault Zoe staan op plek vier en vijf met een aandeel van achtereenvolgens 5,3 en 4,3 procent.

Het gros van het Nederlandse wagenpark, dat uit 9,2 miljoen auto's bestaat, heeft echter een benzinemotor. Bij 79 procent van alle in Nederland geregistreerde personenauto's, 7,2 miljoen stuks, is dat het geval.

Het is vast niet heel verwonderlijk dat het aantal dieselauto's in Nederland afneemt. Dit jaar dook het aantal auto's met dieselmotor in Nederland voor het eerst onder de 1 miljoen stuks. Op 1 september waren het er net geen 950.000 en daarmee zijn dieselauto's goed voor 10 procent van het Nederlandse wagenpark. Het aantal auto's met een hybride aandrijflijn neemt in Nederland ook behoorlijk toe. Het gaat inmiddels om 600.000 exemplaren, bijna tweemaal zoveel als op 1 januari 2020.