1.300 meer ernstige verkeerslachtoffers in 2021

Het was in 2020 natuurlijk extra rustig op de weg door de lockdowns en dat leidde tot een daling van het aantal verkeersslachtoffers. In 2021 werd het weer wat drukker op de weg en dat is terug te zien in de ongevallencijfers. Het aantal ongevallen met blikschade steeg in 2021 ten opzichte van 2020 met bijna 8 procent naar 68.700 incidenten. Bij ongelukken met meer dan één gewonde van was een stijging te zien van 16.540 naar 17.842. Alleen bij dodelijke slachtoffers is een lichte daling van 496 naar 478. Dat blijkt volgens De Telegraaf uit ongevalsdata over 2021 van Smart Traffic Accident Reporting (STAR), waar onder andere politie, overheid en ANWB in samenwerken.

Bestuurslid Hans van Maanen van de Vereniging Verkeersslachtoffers spreekt over onwil in de politiek om in te grijpen en draagt een aantal oplossingen aan: "Met rijbewijssloten, snelheidsbegrenzers, alcoholsloten en het blokkeren van smartphones bij hogere snelheden kan het verkeer minder onveilig worden gemaakt.” Er zijn overigens wel plannen om strenger te handhaven op ongeoorloofd gedrag op de weg. De politie kondigt aan dat de pakkans voor te hard rijden of handheld bellen dit jaar zal stijgen. Er wordt gekeken naar nieuwe manieren om snelheidsduivels te betrappen, zoals camera's in skiboxen.